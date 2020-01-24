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25 января • обновлено в 00:47
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Обвиняемый во взяточничестве судья снова попался "на горячем": НАБУ показало фото

1.7т
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И. о. главы одного из районных судов Львовской области, уголовное производство за взяточничество против которого дошло до Высшего антикоррупционного суда, снова попался на "горячем" при получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (чтобы посмотреть фото,доскролльте новость до конца).

"24 января 2020 года детективы НАБУ под процессуальным руководством САП разоблачили и. о. главы одного из районных судов Львовской области на получении неправомерной выгоды. Как установило следствие, служитель Фемиды требовал неправомерную выгоду за непривлечение к административной ответственности", – сказано в сообщении.

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Обвиняемый во взяточничестве судья снова попался

Обвиняемый во взяточничестве судья снова попался

Отмечается, что расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляли с декабря 2019 года.

Открыт вопрос об объявлении судье подозрения.

"Заметим, что уже во второй раз правоохранители разоблачают этого судью. В предыдущий раз это произошло в конце 2018 года. Тогда служителя Фемиды уличили в получении 1 тыс. евро за непривлечение лица к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Расследование этого эпизода закончено, дело слушается в суде", – напомнили в НАБУ.

Судья на Львовщине второй раз попался на взятке

Судья на Львовщине второй раз попался на взятке

Пресс-служба НАБУ

Судья на Львовщине второй раз попался на взятке

Судья на Львовщине второй раз попался на взятке

Пресс-служба НАБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что судья Киверцовского районного суда Иван Подгорный, которого в апреле 2016 года приговорили к пяти годам лишения свободы, избежал наказания.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина
Теги
Высший антикоррупционный суд Специализированная антикоррупционная прокуратура Национальное антикоррупционное бюро Украины взятка
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