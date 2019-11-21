Подтвердил суд: в скандале с насильником из "Слуги народа" случился новый поворот

Судимость народного депутата Украины от фракции "Слуга народа" Романа Иванисова за изнасилование подтвердили в Пологовском районном суде Запорожской области.
Об этом сообщили журналисты ТСН, которые обратились за комментарием к представительнице суда Инне Кацаренко (чтобы посмотреть сюжет, поскролльте новость вниз).
Дело, по данным "Телевизионной службы новостей", рассматривалось в этом суде и хранится в архиве.
"Это попытка изнасилования в естественной форме и изнасилование в извращенной форме", – рассказала о приговоре судья-спикер Кацаренко.
Со ссылкой на материалы дела сообщается, что будучи в восьмом классе будущий нардеп вместе с тремя другими лицами изнасиловал местную жительницу. Его приговорили к 3,5 годам, позже срок уменьшили на год, но он его не отсидел.
"Указом президента от 29 ноября 1996 года Иванисову Роману Валерьевичу неотбытую часть наказания было заменено на условную с испытательным сроком два года", – пояснила Кацаренко.
Роман Иванисов (в центре)
facebook.com/ivanisov153.sluganarodu
Журналисты также пообщались с бывшим воспитателем Мариупольской колонии Павлом Краморовым. Он заявил, что хорошо помнит осужденного Иванисова.
"Я работал и с его личным делом, и с ним общался. Сидел он по непопулярной 117-й и 118-й статьям – это "изнасилование" и "изнасилование неестественным способом несовершеннолетней", – сказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:
Всплыла информация о том, что народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней.
Журналист Юрий Бутусов заверил, что информация является достоверной. Также он раскрыл подробности пребывания мужчины за решеткой, отметив, что он погасил судимость законным путем.
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил наличие погашенной судимости у Иванисова.
Позже в ГПУ заявили, что предоставленная генпрокурором Русланом Рябошапкой информация о погашенной судимости Иванисова является неподтвержденной.
Иванисов заявил о заказной провокации и приостановлении членства в политсиле. Соответствующий пост он разместил в своем Facebook после опровержения от ГПУ, однако позже передумал и удалил свой пост.
На скандал отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский, пообещав проверить все факты по нардепу Иванисову.
Из обвинительного приговора известно, что мужчина был осужден за групповое удовлетворение половой страсти с отягчающими обстоятельствами и покушение на изнасилование несовершеннолетней.
Адвокат Иван Либерман заявил, что Иванисов за совершенные им преступления должен был получить минимум 7,5 лет тюрьмы.
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