Подтвердил суд: в скандале с насильником из "Слуги народа" случился новый поворот

Судимость народного депутата Украины от фракции "Слуга народа" Романа Иванисова за изнасилование подтвердили в Пологовском районном суде Запорожской области.

Об этом сообщили журналисты ТСН, которые обратились за комментарием к представительнице суда Инне Кацаренко (чтобы посмотреть сюжет, поскролльте новость вниз).

Дело, по данным "Телевизионной службы новостей", рассматривалось в этом суде и хранится в архиве.

"Это попытка изнасилования в естественной форме и изнасилование в извращенной форме", – рассказала о приговоре судья-спикер Кацаренко.

Со ссылкой на материалы дела сообщается, что будучи в восьмом классе будущий нардеп вместе с тремя другими лицами изнасиловал местную жительницу. Его приговорили к 3,5 годам, позже срок уменьшили на год, но он его не отсидел.

"Указом президента от 29 ноября 1996 года Иванисову Роману Валерьевичу неотбытую часть наказания было заменено на условную с испытательным сроком два года", – пояснила Кацаренко.

Роман Иванисов (в центре) facebook.com/ivanisov153.sluganarodu

Журналисты также пообщались с бывшим воспитателем Мариупольской колонии Павлом Краморовым. Он заявил, что хорошо помнит осужденного Иванисова.

"Я работал и с его личным делом, и с ним общался. Сидел он по непопулярной 117-й и 118-й статьям – это "изнасилование" и "изнасилование неестественным способом несовершеннолетней", – сказал он.

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