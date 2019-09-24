Суд взялся за скандального Ефремова: все подробности

Высший антикоррупционный суд Украины 24 сентября рассмотрит дела экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова о принятии так называемых "законов 16 января".
Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда Украины. В частности, в качестве обвиняемых выступают Ефремов, экс-нардеп от Партии регионов Александр Стоян и экс-нардеп от Компартии Украины Сергей Гордиенко.
Александр Ефремов
"Корреспондент"
Так, Ефремова обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями 364 (злоупотребление властью или служебным положением), 27 и 366 (пособничество в служебном подлоге) Уголовного кодекса Украины.
Стояна и Гордиенко – в злоупотреблении властью и служебном подлоге.
Напомним, что 16 января 2014 года Верховная Рада проголосовала за так называемые "диктаторские законопроекты", которые были направлены на препятствование проведению мирных акций протеста. Тогда народные депутаты голосовали руками, поэтому объявленные результаты голосования считают фальсифицированными.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Кроме того, ему инкриминируют поддержку "ЛНР", а также незаконное завладение имуществом "Луганскугля".
Экс-регионал Владимир Ландик рассказал, что захват Луганской ОГА и СБУ произошел именно по команде Ефремова.
В свою очередь, в "Оппозиционном блоке" назвали дело против Ефремова сфабрикованным, а давшего против него свидетельские показания Ландика призвали привлечь к ответственности.
Ефремов заявил, что считает свой арест желанием власти отвлечь внимание общества от проблем в государстве. Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко сообщал, что экс-нардеп лично причастен к разжиганию войны на востоке Украины.
3 января 2017 года правоохранители вручили Ефремову обвинительный акт. Луценко пояснил, что его подозревают сразу в нескольких преступлениях: захват государственных или общественных зданий или сооружений (ст. 341 УК), посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110), создание террористической группы или организации ( ст. 258-3), государственная измена (ст. 111).
В ФБР рассказали, что экс-регионал перевел миллионы долларов на счета подконтрольных ему иностранных компаний.
В Швейцарии рассекретили данные о том, что с 2006 года на связанные с Ефремовым счета в их стране поступили 33 миллиона швейцарских франков.
Также в ноябре 2017 года свидетель рассказал об обстоятельствах проведения митингов и подготовке к проведению незаконного референдума весной 2014 года на территории Луганской области в деле Ефремова.
8 июля стало известно, что дело Ефремова якобы из-за большой загруженности апелляционного суда в Луганске перенесли в Киев.
22 июля Киевский апелляционный суд принял решение выпустить его из-под стражи.
Старобельский районный суд Луганской области 18 сентября отменил круглосуточный домашний арест Ефремова.
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