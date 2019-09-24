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24 сентября • обновлено в 11:14
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Суд взялся за скандального Ефремова: все подробности

1.5т Читать материал на украинском

Высший антикоррупционный суд Украины 24 сентября рассмотрит дела экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова о принятии так называемых "законов 16 января".

Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда Украины. В частности, в качестве обвиняемых выступают Ефремов, экс-нардеп от Партии регионов Александр Стоян и экс-нардеп от Компартии Украины Сергей Гордиенко.

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Александр Ефремов

Александр Ефремов

"Корреспондент"

Так, Ефремова обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями 364 (злоупотребление властью или служебным положением), 27 и 366 (пособничество в служебном подлоге) Уголовного кодекса Украины.

Стояна и Гордиенко – в злоупотреблении властью и служебном подлоге.

Напомним, что 16 января 2014 года Верховная Рада проголосовала за так называемые "диктаторские законопроекты", которые были направлены на препятствование проведению мирных акций протеста. Тогда народные депутаты голосовали руками, поэтому объявленные результаты голосования считают фальсифицированными.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Александр Ефремов
Место
Украина
Тег
Партия регионов
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