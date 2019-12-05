Суд принял жесткое решение по соратнику Трубы

Высший антикоррупционный суд арестовал бывшего начальника Главного следственного управления ГПУ Игоря Щербину.

Как сказано в сообщении ВАКС, судья частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ. В то же время соратнику уволенного главы ГБР Романа Трубы была назначена альтернатива в виде залога в 2 130 100 грн.

Он подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 (пособничество в предоставлении неправомерной выгоды) УК Украины.

Игорь Щербина ZIK

Как писал OBOZREVATEL, Щербина попался на взятке из-за жалобы соратника замглавы Офиса президента Сергея Трофимова. Как оказалось, именно приближенный к Офису предприниматель пожаловался на коррупцию в правоохранительном органе.

В распоряжение OBOZREVATEL попало постановление суда об обыске в квартире Щербины. Как оказалось, взятку в $150 тысяч он требовал у гендиректора Edelburg Development Сергея Кучера. Бизнесмен известен своими тесными контактами с Сергеем Трофимовым, а теперь и честной гражданской позицией. Он не стал принимать участие в коррупции, а пошел в НАБУ.

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