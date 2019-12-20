Стало известно о скандальном решении суда по Гладковскому

Высший антикоррупционный суд разрешил снять электронный браслет с бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Об этом заявил бывший народный депутат Игорь Мосийчук в своем телеграм-канале в пятницу, 20 декабря.
Вскоре эту информацию подтвердил адвокат Руслан Волынец. Браслет с Гладковского сняли прямо в зале суда.
"Сегодня суд удовлетворил нашу просьбу и отменил обязательство носить электронный браслет для Гладковского", – приводит его слова РБК-Украина.
При этом запрет на выезд за пределы Киевской области без разрешения следствия продлили до 20 февраля 2020 года.
Сроки досудебного расследования дела Гладковского продлены до мая 2020 года. Адвокат добавил, что за все время его допросили один раз.
Высший антикоррупционный суд 19 октября избрал меру пресечения для Гладковского. Его отправили в СИЗО на два месяца с возможностью внесения 10 млн гривен залога. 21 октября он вышел на свободу. За него внесли залог.
Олег Гладковский
ЛБ
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналисты программы "Наши деньги" прошлой зимой обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории РФ. Среди других участников схемы были указаны Олег и Игорь Гладковские.
Гладковский-младший заявил, что будет подавать в суд на журналистов за обвинения. Олег Гладковский инициировал прекращение его полномочий на период расследования.
В июле 2019 Гладковский снова возглавил корпорацию "Богдан" (он был президентом учреждения с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу).
Олега Гладковского 17 октября задержали агенты НАБУ, в тот же день он объявил голодовку.
Корпорация "Богдан" в ответ на информацию об обстоятельствах задержания ее президента Олега Гладковского заявила, что ни о какой "попытке покинуть Украину" не может быть и речи.
8 октября детективы НАБУ сообщили Гладковскому о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины.
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