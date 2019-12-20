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20 декабря • обновлено в 19:34
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Стало известно о скандальном решении суда по Гладковскому

3.3т
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Высший антикоррупционный суд разрешил снять электронный браслет с бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Об этом заявил бывший народный депутат Игорь Мосийчук в своем телеграм-канале в пятницу, 20 декабря.

Вскоре эту информацию подтвердил адвокат Руслан Волынец. Браслет с Гладковского сняли прямо в зале суда.

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"Сегодня суд удовлетворил нашу просьбу и отменил обязательство носить электронный браслет для Гладковского", – приводит его слова РБК-Украина.

При этом запрет на выезд за пределы Киевской области без разрешения следствия продлили до 20 февраля 2020 года.

Сроки досудебного расследования дела Гладковского продлены до мая 2020 года. Адвокат добавил, что за все время его допросили один раз.

Высший антикоррупционный суд 19 октября избрал меру пресечения для Гладковского. Его отправили в СИЗО на два месяца с возможностью внесения 10 млн гривен залога. 21 октября он вышел на свободу. За него внесли залог.

Олег Гладковский

Олег Гладковский

ЛБ

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Персона
Олег Гладковский
Место
Украина
Тег
Высший антикоррупционный суд
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Чергова фейкова справа зевлади розвалилася.
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1
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Вот и все обещанные посадки свынарчуков и порошенков!
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Кристина Стефанова, тому що всі звинувачення проти Пороха - цілковита бездоказова брехня. Тому справи і розвалюються.
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