Главная Новости
14 декабря • обновлено в 08:48
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Суд принял решение по главному подозреваемому в убийстве Шеремета

1.9т
Читать материал на украинском

Печерский районный Киева вынес решение по делу об избрании меры пресечения подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета – Андрею Антоненко. Его будут содержать под стражей до 8 февраля.

Вердикт был зачитан в ночь на субботу, 14 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина.

"Ходатайство удовлетворить. Применить меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля", – сказал судья.

Новости
Подозреваемые не знали друг друга, а фигурант грабил ''регионалов'': скандальные детали дела Шеремета

Андрей Антоненко

Андрей Антоненко

Facebook/Андрей Антоненко

Отмечается, что перед тем было отклонено ходатайство защиты о переносе рассмотрения этого дела. Позиция обвинения также учтена – подозреваемого отправили в СИЗО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Убийство Павла Шеремета" на OBOZREVATEL.

Автор
Марта Рок
Тема
Убийство Павла Шеремета
Персоны
Павел Шеремет Андрей Антоненко (Riffmaster)
Место
Украина
Теги
убийство расследование Печерский суд
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
23
6
Смешно
4
Интересно
2
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Может хоть сейчас украинцы возьмутся за свидомых нациков???? Не побоятся, встанут из стойла, куда их загнали свидомая мр@зь???
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги