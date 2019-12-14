Суд принял решение по главному подозреваемому в убийстве Шеремета

Печерский районный Киева вынес решение по делу об избрании меры пресечения подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета – Андрею Антоненко. Его будут содержать под стражей до 8 февраля.
Вердикт был зачитан в ночь на субботу, 14 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина.
"Ходатайство удовлетворить. Применить меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля", – сказал судья.
Андрей Антоненко
Facebook/Андрей Антоненко
Отмечается, что перед тем было отклонено ходатайство защиты о переносе рассмотрения этого дела. Позиция обвинения также учтена – подозреваемого отправили в СИЗО.
Как сообщал OBOZREVATEL:
12 декабря полиция назвала подозреваемых в организации убийства Павла Шеремета. По их версии, это Андрей Антоненко, вокалист музыкальной группы военно-патриотического направления, военный УСН ВСУ; Юлия Кузьменко, волонтер, заведующая отделением рентгенографии, работает в центре детской кардиологии и кардиохирургии; волонтер Яна Дугар.
Также правоохранители опубликовали записи телефонных разговоров фигурантов дела. Они якобы обсуждали возможность похищения детей волонтеры Маруси Зверобой для дестабилизации ситуации и отвлечение внимания от расследования, а также создания сакральной жертвы.
Сама Зверобой заявила, что не верит в правдивость предоставленных доказательств и экспертиз, в том числе записей телефонных разговоров, и намерена защищать Кузьменко.
Также следствие отмечает, что группа хотела совершить теракты в Киеве. Медик Юлия Кузьменко якобы предлагала с привлечением военных обстрелять столицу из артиллерии.
Досудебное расследование установило, что организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году был атошник и музыкант Андрей Антоненко.
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