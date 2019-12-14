Суд принял решение по главному подозреваемому в убийстве Шеремета

Печерский районный Киева вынес решение по делу об избрании меры пресечения подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета – Андрею Антоненко. Его будут содержать под стражей до 8 февраля.

Вердикт был зачитан в ночь на субботу, 14 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина.

"Ходатайство удовлетворить. Применить меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля", – сказал судья.

Андрей Антоненко Facebook/Андрей Антоненко

Отмечается, что перед тем было отклонено ходатайство защиты о переносе рассмотрения этого дела. Позиция обвинения также учтена – подозреваемого отправили в СИЗО.

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