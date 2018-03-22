Суд пожаловался в ГПУ и ВСП на давление НАБУ в деле Насирова

Судьи Окружного административного суда города Киева сообщили Высшему совету правосудия и Генеральной прокуратуре Украины о новой попытке повлиять на их работу со стороны Национального антикоррупционного бюро.

В частности, проблема касается открытия ведомством уголовного производства по статье 375 Уголовного кодекса (вынесение заведомо неправосудного решения) об обстоятельствах рассмотрения ОАСК административного дела по иску Романа Насирова к Государственной фискальной службе, о котором писали многие СМИ, отмечается на официальном сайте ОАСК.

При этом в своих публикациях журналисты ссылаются на постановление Соломенского районного суда города Киева от 2 марта 2018 года о предоставлении детективам НАБУ временного доступа к документам, которые находятся в ОАСК, принятое в рамках осуществления такого уголовного производства.

Постановлением суда от 23 ноября 2017 года был удовлетворен административный иск Насирова к ГФС. Сейчас указанное дело в порядке апелляционного производства пересматривает Киевский апелляционный административный суд.

Относительно указанных в постановлении Соломенского районного суда города Киева обстоятельств возможного неверного определения категории дела по иску Насирова, что могло повлиять на ее распределение между судьями, необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 11.11 Инструкции по делопроизводству в административных судах Украины, утвержденной приказом Государственной судебной администрации Украины от 17 декабря 2013 года №174, категория дела определяется в суде первой инстанции — для проведения автоматического распределения дел — ответственным работником аппарата суда.

При этом, учитывая имеющийся у Насирова на момент подачи иска статус лица, отстраненного от должности главы ГФС, суть заявленных им исковых требований и отсутствие полномочий работников аппарата суда при осуществлении регистрации исковых заявлений на осуществление правового анализа спорных правоотношений, усматривается бесспорным присвоение этому административному делу соответствующей категории согласно Классификатору категорий административных дел.

Следовательно, только после получения и обработки соответствующего административного дела, исследования его предмета, судья вправе, в случае необходимости, изменить категорию такого дела, что согласуется с требованиями Инструкции по делопроизводству в административных судах Украины.

Таким образом, указанные действия НАБУ, основанные на явно надуманных основаниях, расцениваются как попытка давления на суд.

При этом, давление имеет место не только на Киевский апелляционный административный суд, который непосредственно пересматривает дело в апелляционном порядке, но и на ОАСК, уполномоченный процессуальным законом на решение вопросов о разъяснении принятого по делу решения, принятие дополнительного решения, совершение иных процессуальных действий.

Так, как было определено Советом судей Украины в их решении №34 от 8 июня 2017 года, представление участником любого судебного производства, в данном случае НАБУ как апеллянтом по делу Насирова, заявления о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений о совершении судьей уголовного преступления до окончания судебного разбирательства дела имеет признаки влияния на суд, что предусматривает уголовную ответственность по статье 376 Уголовного кодекса.

Кроме того, анализ практики деятельности Высшего совета правосудия, яркими примерами которой являются, в частности, его решение № 2151/0/15-17 от 18 июля 2017 года и №3761/0/15-17 от 23 ноября 2017 года, аналогично свидетельствует о том, что действия должностных лиц правоохранительных органов по внесению сведений в ЕРДР сведений о совершенном уголовном правонарушении по признакам части 1 статьи 375 Уголовного кодекса являются вмешательством в деятельность судьи по осуществлению правосудия.

Также, как указано в ежегодном докладе Высшего совета правосудия о состоянии обеспечения независимости судей в Украине за 2017 год, вмешательство в деятельность судьи в указанный способ является одним из самых опасных проявлений давления на него.

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Именно в связи с приведенным выше, судьями ОАСК, осуществлявшими рассмотрение указанного дела, во исполнение требований Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" было проинформировано Высший совет правосудия и ГПУ о вмешательстве в их деятельность по осуществлению правосудия.

Как сообщал "Обозреватель", НАБУ и САП в очередной раз пытаются оспорить в апелляции законное решение Административного суда города Киева, который еще в 2017 году вынес постановление в пользу Насирова.