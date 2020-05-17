Главная Новости
18 мая • обновлено в 01:39
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Суд по делу МН17: в МИД сделали прогноз по приговорам

10.3т
Читать материал на украинском

Приговоров по делу сбитого малайзийского Boeing 777, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, следует ждать минимум несколько лет.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью "Радио Свобода". Он отметил, что такие процессы непроисходят быстро. При этом, по его словам, скорость не должна навредить качеству.

"Поскольку мы прекрасно понимаем все риски дальнейшего обжалования соответствующих решений в Европейском суде по правам человека, нам нужно качество. Наша цель – привлечение Российской Федерации и ее высшего руководства к ответственности за факты нарушения международного права, за аннексию Крыма, за вмешательство военных в Донбассе, в том числе сбивания малайзийского "Боинга"", – подчеркнул Енин.

Евгений Енин

Евгений Енин

Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале апреля в Донецке арестовали ключевого фигуранта по делу о катастрофе малайзийского Boeing 777 Леонида Харченко.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Марина Погорилко
Персона
Евгений Енин
Место
Украина
Теги
Боинг МН17 Министерство иностранных дел Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
10
Смешно
6
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Расследования

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:18 291.

    Вылечились: 5116. Умерли: 514.

  • В мире заболели более 4,7 млн человек, погибли – более 313 тысяч.

  • В Испании рекордно упала смертность от коронавируса – самая низкая за 2 месяца.

  • Ученые назвали источником происхождения COVID-19 не рынок в Ухане, а человека.

  • Иммунолог предупредил Украину об инфекциях, страшнее коронавируса. Миру грозит новая пандемия.

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги