Суд по делу МН17: в МИД сделали прогноз по приговорам

Приговоров по делу сбитого малайзийского Boeing 777, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, следует ждать минимум несколько лет.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью "Радио Свобода". Он отметил, что такие процессы непроисходят быстро. При этом, по его словам, скорость не должна навредить качеству.

"Поскольку мы прекрасно понимаем все риски дальнейшего обжалования соответствующих решений в Европейском суде по правам человека, нам нужно качество. Наша цель – привлечение Российской Федерации и ее высшего руководства к ответственности за факты нарушения международного права, за аннексию Крыма, за вмешательство военных в Донбассе, в том числе сбивания малайзийского "Боинга"", – подчеркнул Енин.

Евгений Енин Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале апреля в Донецке арестовали ключевого фигуранта по делу о катастрофе малайзийского Boeing 777 Леонида Харченко.

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