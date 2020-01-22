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23 января • обновлено в 00:05
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Суд отпустил "киборга", застрелившего браконьера: подробности и видео

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Херсонский городской суд отпустил ветерана боев за Донецкий аэропорт Виктора Григорьева, убившего браконьера.

Как передает 5 канал, мужчине с инвалидностью, который работает лесничим, инкриминировали превышение мер самообороны во время рейда в лесополосе между селами Малые Копани и Поды.

Григорьев застрелил одного из браконьеров, который пытался наехать на него автомобилем. После трех предупредительных выстрелов в воздух ему пришлось стрелять в водителя.

Виталий Григорьев

Виталий Григорьев

сensor.net.ua

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Поддержать Григорьева на судебном заседании приехали люди из Херсона, Сум и Винницы. В то же время со стороны погибшего не было ни адвокатов, ни родственников.

Мужчине назначили меру пресечения "в виде личного обязательства, обязательства Григорьева прибывать к следователю, прокурору или в суд по вызову".

Виталий Григорьев

Виталий Григорьев

сensor.net.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев растрогала героическая история погибшего защитника донецкого аэропорта (ДАП), "киборга" Игоря Брановицкого. Он погиб в 2015 году от рук главаря террористов "ДНР" Арсена Папвлова ("Моторолы").

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Бои за Донецкий аэропорт
Место
Украина Херсон
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