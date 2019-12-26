Сдал воинов ВСУ для расстрела: суд отпустил известного пособника террористов "ДНР" для обмена

Пособника российских террористов Николая Бутрименко выпустили из-под стражи в рамках подготовки к процессу обмена пленными между Украиной и Россией.

29 июля 2014 года именно он уведомил оккупантов о позициях украинских военнослужащих, которых потом расстреляли. О скандальном решении написала на своей странице в Facebook журналистка и общественный активист Ольга Решетилова.

"Николая Бутрименко освободили из-под стражи. Того самого Бутрименко, который обвинен в организации расстрела двух групп 3 полка 29 июля 2014 года. "Зрады" нет, то есть "зрада" относительная. Бутрименко готовят на обмен", – отметила она.

Решетилова напомнила, что сейчас в разных судах по всей Украине продолжаются срочные судебные заседания, меняются меры, поспешно выносятся приговоры, из колоний вывозят уже осужденных в связи с конфликтом граждан Украины и России.

"Для меня, как человека, который уже не первый год занимается проблемой безнаказанности и установления истины в связи с войной, это очень непростая дилемма. Они убивали и пытали, совершали теракты, захватывали здания, организовывали противодействие украинской армии. Некоторые из них являются живым свидетельством российской агрессии", – отметила журналистка.

Николай Бутрименко "Новости Мелитополя"

С другой стороны, добавила она, есть невиновные люди, которых годами держат в подвалах и которые не имеют никакой связи с родными. При этом кто-то из них поплатился за свою патриотическую позицию, а кто-то просто стал жертвой обстоятельств.

"Но все они надеются, что государство Украина их вытащит из плена. И если мое государство принимает решение вытаскивать своих людей, хотя и такой высокой ценой, я приветствую это решение государства. Оно разноплановое, но другого ни у меня, ни у вас нет", – сделала вывод журналистка.

Вместе с тем, она призвала правоохранителей не забывать о том, что освобожденные террористы и их приспешники будут пытаться мстить свидетелям по их делам и журналистам, освещавшим резонансные процессы. В этой связи Решетилова потребовала от полиции обеспечения безопасности всем гражданам, которые могут оказаться в зоне риска.

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