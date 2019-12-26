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26 декабря • обновлено в 15:31
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Сдал воинов ВСУ для расстрела: суд отпустил известного пособника террористов "ДНР" для обмена

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Пособника российских террористов Николая Бутрименко выпустили из-под стражи в рамках подготовки к процессу обмена пленными между Украиной и Россией.

29 июля 2014 года именно он уведомил оккупантов о позициях украинских военнослужащих, которых потом расстреляли. О скандальном решении написала на своей странице в Facebook журналистка и общественный активист Ольга Решетилова.

"Николая Бутрименко освободили из-под стражи. Того самого Бутрименко, который обвинен в организации расстрела двух групп 3 полка 29 июля 2014 года. "Зрады" нет, то есть "зрада" относительная. Бутрименко готовят на обмен", – отметила она.

Решетилова напомнила, что сейчас в разных судах по всей Украине продолжаются срочные судебные заседания, меняются меры, поспешно выносятся приговоры, из колоний вывозят уже осужденных в связи с конфликтом граждан Украины и России.

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"Для меня, как человека, который уже не первый год занимается проблемой безнаказанности и установления истины в связи с войной, это очень непростая дилемма. Они убивали и пытали, совершали теракты, захватывали здания, организовывали противодействие украинской армии. Некоторые из них являются живым свидетельством российской агрессии", – отметила журналистка.

Николай Бутрименко

Николай Бутрименко

"Новости Мелитополя"

С другой стороны, добавила она, есть невиновные люди, которых годами держат в подвалах и которые не имеют никакой связи с родными. При этом кто-то из них поплатился за свою патриотическую позицию, а кто-то просто стал жертвой обстоятельств.

"Но все они надеются, что государство Украина их вытащит из плена. И если мое государство принимает решение вытаскивать своих людей, хотя и такой высокой ценой, я приветствую это решение государства. Оно разноплановое, но другого ни у меня, ни у вас нет", – сделала вывод журналистка.

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Вместе с тем, она призвала правоохранителей не забывать о том, что освобожденные террористы и их приспешники будут пытаться мстить свидетелям по их делам и журналистам, освещавшим резонансные процессы. В этой связи Решетилова потребовала от полиции обеспечения безопасности всем гражданам, которые могут оказаться в зоне риска.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе Обмен пленными
Персона
Ольга Решетилова
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Понятное дело: В Украине сидят вурдалаки и убийцы, а у се паров- невинные воины *света*.! Только невинные *воины света* потом уже в Украине продолжают свою кровавую деятельность среди мирных жителей Украины! Но я не слышал ни одного аналогичного случая у сепа ров! К чему бы это?
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Южный Гарик
Южный Гарик
А эта манда не хочет озаботиться безнаказанностью тех, кто убил Бузину, людей сжег в Одессе?
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фил филька
фил филька
миротворец говорит что он уроженец села дмитровка донецкой области. ой! еще один украинец. опять менять украинцев на украинцев будут. упороши когда агрессорских граждан менять будете? когда они у вас появятся что ли?))))
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