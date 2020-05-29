Бердянский горрайонный суд изменил меру пресечения четырем подозреваемым в убийстве ветерана антитеррористической операции Виталия Олешко с позывным "Сармат".

Михаила Сигиду, Николая Ломака, Александра Обухова и Максима Владимиренкова отпустили под круглосуточный домашний арест. Соответствующее решение суд принял 29 мая, сообщает "Громадське" со ссылкой на адвоката пострадавшей, супруги "Сармата" Дмитрия Бубнова.

Суд отпустил четверых подозреваемых в убийстве ветерана АТО "Сармата" hromadske.ua

Сторона обвинения настаивала на продлении ареста фигурантов, а их защита просила о ночном домашнем аресте.

"Мы считаем, и прокурор заявлял об этом в своем ходатайстве, что существуют все риски, которые им были озвучены – это сокрытие, давление на расследование, создание алиби, встреча с еще неустановленными по данному делу лицами, давление на потерпевших и свидетелей любым образом, чтобы они изменили показания", – отметил Бубнов.

Также свидетель по делу Антон Пшеничный заявил, что один из обвиняемых угрожал пострадавшей.

"Александр Обухов на прошлых заседаниях угрожал Татьяне Олешко, звучали угрозы и в сторону прокуроров и суда. Но больше меня возмущает - Михаил Сигида. Это человек, который напрямую связан с Валентировым, Пономаревым. Мы об этом уже кричали давно. Но, тем не менее, его выпускают, несмотря на все те риски", – отметил свидетель.

В свою очередь защитник Михаила Сигиды Вадим Кравцов заявил, что не считает обоснованными риски, а его подзащитный не признает своей вины и планирует это доказывать в суде.

"У нас практически все свидетели обвинения допрошены, остались свидетели защиты. Кроме того, Михаилу уже избирали меру пресечения в виде домашнего ареста, он же его не нарушал. По поводу бежать – я очень сомневаюсь, поскольку мой подзащитный считает себя невиновным и сторона защиты также. Мы, конечно, будем доказывать это в процессе", – сказал адвокат.

Напомним, что в деле есть 11 фигурантов. В организации убийства обвиняют Михаила Сигиду, Евгения Бродского, Виталия Власюка. В совершении преступления – Артема Матюшина, Владимира Обухова, Николая Ломаку, Максима Владимиренкова. Еще двое – Денис Зеленкин и Тарас Мовчан – могли следить за "Сарматом".

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 июля 2018 года в Бердянске Запорожской области выстрелом в спину убили ветерана АТО Виталия Олешко.

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