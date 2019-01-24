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Януковича признали виновным в госизмене: онлайн-трансляция приговора

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Оболонский районный суд Киева 24 января начал оглашать приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о государственной измене.

Прокуроры Главной военной прокуратуры Украины просят наказания в виде 15 лет лишения свободы (чтобы посмотреть онлайн-трансляцию заседания, проскрольте до конца страницы).

Приговор выносится заочно, так как беглец находится в Российской Федерации. На видеосвязь он тоже не вышел.

10:03 судья подчеркнул, что "виновность обвиняемого доказана надлежащими и допустимыми доказательствами".

9:40 судья Владислав Девятко зачитывает текст приговора, в котором суд признал виновным Януковича в составлении письменного заявления к президенту России Владимиру Путину с призывом ввести российские войска в Украину.

Януковича признали виновным в госизмене: онлайн-трансляция приговора

"Янукович... обратился к Путину с просьбой использовать вооруженные силы России на территории Украины, чем предоставил иностранному государству – России – помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", – говорится в тексте приговора.

09:20 – полиция усилила охрану суда. У здания дежурят около 20 правоохранителей. На входе проверяют документы и посетителей. Кроме того, по периметру находятся нацгвардейцы и пожарная машина.

09:10 – на заседание прибыли прокуроры Руслан Кравченко и Максим Крым, которые представляли государственное обвинение в данном процессе.

Януковича признали виновным в госизмене: онлайн-трансляция приговора
Януковича признали виновным в госизмене: онлайн-трансляция приговора
Януковича признали виновным в госизмене: онлайн-трансляция приговора

Также в зале находятся адвокаты обвиняемого Александр Горошинский, Александр Байдик и бесплатный государственный защитник Юрий Рябовол, который был назначен судом.

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Януковича обвиняют по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

  • ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или другие тяжкие последствия);

  • ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны).

На минувшем заседании, которое состоялось в декабре 2018 года, беглец не вышел на видеосвязь для выступления с последним словом. Его адвокат тогда заявил, что у Януковича тяжелые травмы, и он находится в больнице.

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Тема
Суд над Януковичем
Персона
Виктор Янукович
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Перед оглашением приговора Януковичу Оболонский суд усилили тремя автозаками и автобусом с нацгвардейцами, чтобы Федорович никуда не сбежал.
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Sladko Semen
Sladko Semen
Кто бы сомневался) майдаунам же надо самооправдаться за госпереворот)
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Надежда Вера
Надежда Вера
Ура!!! Надеюсь и последствия будут. И его клика в Украине наконец поменяет направление своего флюгеля. Кстати и мадурку сегодня должны проводить в москву.
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Sladko Semen
Sladko Semen
Надежда Вера, мечтать не вредно, любительница англосакского хуйца..)
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