УкрEngРус
ГлавнаяБлоги

Суд наложил штраф на директора НАБУ Сытника

1.4тЧитать новость на украинском

Соломенский районный суд Киева 17 января оштрафовал директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника, признав его виновным в совершении административного правонарушения в невыполнении требований Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее постановление суд принял 17 января.

Отмечается, что НАПК 13 ноября 2017 года направило в Соломенский районный суд протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью первой статьи 188-46 КУоАП, составленный на директора НАБУ Сытника.

Новости
Скандал с детективами НАБУ: в САП сделали громкое заявление

По информации НАПК, он предоставил с нарушением установленного законом срока запрашиваемые ведомством копии документов и информацию, а также предоставил их не в полном объеме. Запросы были направлены в отношении возможных нарушений работниками НАБУ законодательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а именно о предоставлении Сытником доверенности на представление его интересов работниками юридического департамента НАПК.

Как сообщал "Обозреватель", ранее ГПУ открыла уголовное производство на Сытника за разглашение гостайны.

Персона
Артем Сытник
Место
Украина
Объекты
Антикоррупционное бюро УкраиныНАПК
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости