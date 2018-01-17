Суд наложил штраф на директора НАБУ Сытника

Соломенский районный суд Киева 17 января оштрафовал директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника, признав его виновным в совершении административного правонарушения в невыполнении требований Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее постановление суд принял 17 января.

Отмечается, что НАПК 13 ноября 2017 года направило в Соломенский районный суд протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью первой статьи 188-46 КУоАП, составленный на директора НАБУ Сытника.

По информации НАПК, он предоставил с нарушением установленного законом срока запрашиваемые ведомством копии документов и информацию, а также предоставил их не в полном объеме. Запросы были направлены в отношении возможных нарушений работниками НАБУ законодательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а именно о предоставлении Сытником доверенности на представление его интересов работниками юридического департамента НАПК.

Как сообщал "Обозреватель", ранее ГПУ открыла уголовное производство на Сытника за разглашение гостайны.