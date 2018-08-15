Суд над Зайцевой: появился еще один камень преткновения

На суде по делу ДТП в Харькове с Аленой Зайцевой и Геннадием Дроновым возникли трудности с определением линий перекрестка, на котором произошла авария.

Об этом OBOZREVATEL рассказал адвокат одной их потерпевших Дмитрий Марцонь. По его словам, это еще один камень преткновения.

"Четыре эксперта заявили, что Дронов выехал за границы перекрестка. Но почему-то нигде не нарисовали четко, где эти границы перекрестка. Они говорят, что это воображаемая линия от начала закругления бордюрного камня с одной и другой стороны дороги. Но если ее провести, то видно, что он не выехал", - отметил Марцонь.

Он подчеркнул, что если бы не было Дронова, не было бы и таких страшных последствий ДТП.

"Если бы не его действия, Lexus Зайцевой пролетел бы этот перекресток. Тут оба виноваты. Дронов начал движение на мигающий сигнал светофора. Он начал очень быстро набирать скорость. Его ускорение равно максимальному ускорению этого автомобиля, фактически педаль газа была вжата в пол. К тому же, перекресток там обозримый, там нет препятствий, и не увидеть летящий Lexus было трудно", - подытожил адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 октября в центре Харькова произошло серьезное ДТП. Внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В результате аварии 5 человек погибли, еще один скончался в больнице и еще 6 получили травмы различной степени тяжести.

Суд арестовал обоих участников ДТП - Елену Зайцеву и Геннадия Дронова. Им грозит до 10 лет лишения свободы по статье 286 УК Украины ("нарушение ПДД").

19 июля стало известно, что в деле не могут найти ключевого свидетеля - врача-нарколога, которая проводила первое обследование Зайцевой после аварии и обнаружила следы наркотиков в ее крови.

31 июля появилось заключение Минздрава о наличии в крови наркотиков у подозреваемой.

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