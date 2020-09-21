Суд арестовал экс-"слугу" Юрченко

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату Александру Юрченко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 3 млн гривен.

Решение суда огласили 21 сентября. Прокуратура просила суд взять Юрченко под стражу с возможностью внесения залога в размере 6,5 миллиона гривен.

Обосновывая необходимость избрания меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6,5 млн грн, прокурор отметил, что преступление было совершено Юрченко с использованием служебных полномочий и сообщников. Кроме того, подозреваемый часто ездил за границу.

Также прокурор заявил о риске возможного влияния подозреваемого на свидетелей, среди которых, есть его подчиненные. Также он может использовать связи в госструктурах и правоохранительных органах.

По ходатайству адвоката Юрченко, судебное заседание перенесли в закрытый режим из-за разглашения сведений, содержащих врачебную тайну.

"Хотел бы заявить ходатайство об остановке видеофиксации моего выступления, во время которого будет объявлена информация медицинского характера, которая содержит запрет на разглашение", – сказал адвокат.

Прокурор заявил, что не видит смысла в огласке этой медицинской документации, однако суд удовлетворил ходатайство адвоката.

Выступая на заседании, Юрченко заявил о безосновательности подозрения, выдвинутого против него.

"Никакого отношения к тому, что представлено в материалах досудебного расследования, я не имею, никаких средств я не брал, никого к оказанию мне любых средств я не подстрекал и не требовал", – сказал нардеп.

Он также назвал уголовное производство в отношении себя "давлением на тех, кто хочет, чтобы в Украине работало законодательство, регулирующее отходы".

"На меня возложена обязанность бороться с группами влияния... Это цена борьбы за справедливость", – заявил Юрченко.

В пятницу, 18 сентября, подозреваемый в коррупции нардеп "Слуги народа" Александр Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда, сославшись на возможное заражение COVID-19. Из-за этого заседание перенесли на понедельник, 21 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL:

18 сентября нардеп не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда, сославшись на возможное заражение COVID-19.