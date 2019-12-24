Суд арестовал скандальную экс-чиновницу Пимахову: все, что нужно знать о резонансном деле

Скандально известную бывшую первую заместительницу главы Государственной миграционной службы Украины Дину Пимахову, которую обвиняют в коррупции и незаконном оформлении вида на жительство в Украине для иностранцев, взяли под домашний арест.

Пимахова также известна разгоревшимся скандалом вокруг Национального антикоррупционного бюро в ноябре 2017 года, и дальнейшими "разборками" между НАБУ, ГПУ и СБУ из-за раскрытия и задержания детектива Антикоррупционного бюро, который работал под прикрытием.

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Биография

Биографических сведений о экс-чиновнице в сети не так и много. Известно, что Пимахова родилась в 1980 году, по крайней мере, этот год указан на ее странице в Facebook. Родом женщина из Запорожья, имеет три образования по специальностям - "правоведение", "государственное управление в сфере национальной безопасности" и "бизнес-администрирование".

Дина Пимахова

Свою карьеру она начала в родном городе в 1999 году на должности государственного исполнителя. За достаточно короткий период дошла до позиции заместителя начальника областного отдела Государственной исполнительной службы.

В 2007 году получила должность начальника одного из отделов Министерства охраны окружающей природной среды Украины (ныне Министерство экологии и природных ресурсов).

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В марте 2011 года назначена на должность директора Департамента паспортного контроля и гражданства Государственной миграционной службы.

Первым заместителем председателя Государственной миграционной службы Украины Пимахова была назначена Кабмином 18 января 2017 году.

Замужем за Русланом Пимаховым, в браке воспитывают дочь и сына.

Скандал с НАБУ и обвинение в коррупции

29 ноября 2017 года появилось сообщение о том, что сотрудники СБУ задержали агента Национального антикоррупционного бюро.

По информации правоохранителей, сын бывшего народного депутата от Партии регионов Юрия Боярского, выполняя незаконные указания отдельных руководителей НАБУ, неоднократно пытался спровоцировать Пимахову, предлагая большие суммы взяток за принятие ею незаконных решений по легализации в Украине граждан Вьетнама и Ирана, которых даже не существовало в реальности.

Дина Пимахова "Слово і діло"

В результате, при попытке передать первую часть взятки в размере 15 тыс. долларов США, агент НАБУ был задержан на месте совершения преступления сотрудниками СБУ.

Как на следующий день рассказала сама Пимахова, она самостоятельно обратилась в Службу безопасности Украины после попыток агента НАБУ спровоцировать ее на дачу взятки. По ее словам, мужчина втерся к ней в доверие, а позже стал просить помощи в вопросах незаконной легализации пребывания иностранных граждан на территории Украины.

В самом же НАБУ опубликовали заявление, в котором обвинили Генпрокуратуру и Службу безопасности в срыве "спецоперации", направленной якобы на выявление "участников организованной преступной группировки" в Государственной миграционной службе Украины.

В антикоррупционном ведомстве сообщили, что чиновница ГТСУ сама неоднократно озвучивала их детективу требование о получении "поощрения" в сумме 30 тысяч долларов США - сначала за положительное решение вопроса о предоставлении иностранцу гражданства Украины, а впоследствии - за предоставление вида на жительство на территории Украины. С момента начала спецоперации в апреле 2017 года, задокументировано еще немало фактов незаконной деятельности организованной преступной группировки в составе действующих и бывших работников центрального аппарата и территориальных подразделений ГТСУ.

Сама же Пимахова утверждает, что взятку у агента НАБУ не требовала и подчеркнула, что готова нести ответственность за любые свои слова и действия.

После всех внутренних разбирательств в правоохранительных органах, все встало на свои места, и детектива НАБУ отпустили.

После скандала чиновница взяла себе отпуск, а весной 2018 года объявила, что по собственному желанию покидает должность.

Как объяснили в САП, на тот момент довести до суда уголовное дело, открытое в отношении Пимаховой, не представлялось возможным из-за действий СБУ и ГПУ.

Спустя два года, 19 декабря НАБУ сообщило Пимаховой о подозрении по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса – получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, за совершение в интересах третьего лица действия с использованием своего служебного положения.

Ее подозревают в том, что она предложила организовать оформление гражданину Вьетнама вида на жительство в Украине и получении неправомерной выгоды в размере $1800.

23 декабря, по ходатайству прокурора САП, Высший антикоррупционный суд отправил бывшую первую заместительницу главы ГМС под ночной домашний арест до 21 февраля 2020 года.

Элитная квартира на маме, а Porsche Cayenne на бабушке-пенсионерке

Спустя несколько недель после скандала, Bihus. Info опубликовал расследование, в котором утверждается, что Пимахова владеет квартирой в элитном ЖК столицы, а также дорогую машину. При этом, судя по данным декларации, у тогда еще чиновницы были довольно скромные доходы.

Дина Пимахова "Бигмир"

В программе журналисты отметили, что с 1999 года Пимахова работает на государственных должностях и никогда не имела бизнеса. За 2016 год она заработала всего 132 тыс. грн, а ее муж — вообще ничего. В декларации госслужащего миграционной службы указано, что она владеет квартирой на 68 кв. м и пользуется еще одной на 120 кв. метров.

Из Запорожья в Киев чиновница переехала в 2007 году, но уже в следующем году купила однокомнатную квартиру на 68 кв.м. за $183 тыс. кредитных долларов. Чиновница планировала вернуть долг только в 2029 году. Недвижимости у женщины тогда вообще не было, поручителем по кредиту выступил ее тесть Валерий Пимахов.

Однако она просрочила платежи по кредиту, поэтому в 2014 году банк выиграл суд с требованием вытребовать у Пимаховой почти 1 млн грн долга.

Но, несмотря на это, она все же нашла несколько миллионов гривен на еще одну квартиру. Так, в 2012 году Пимахова купила квартиру на 120 кв. м в элитном ЖК "Изумруд" и через несколько недель переписала ее на свою мать Светлану Луценко, которая живет в селе Григоровка Запорожской области и работает заведующей в местном детском саду.

Bihus. Info

Bihus. Info

Ни она, ни ее муж никогда не имели бизнеса, однако кроме квартиры в столице Пимахова также владеет дорогим автомобилем Porsche Cayenne, которая записана на 72-летнюю бабушку. Но, следует отметить, пользуется ним, как и квартирой, ее дочь. В 2015 году Пимахова попала на этой машине в ДТП, хотя в ее декларации, данные об авто отсутствуют.

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