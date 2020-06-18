Одинаковые номера на шлемах нацгвардейцев, которые 15 июня в Киеве задерживали сторонников активиста Сергея Стерненко, являются ошибкой руководства Национальной гвардии.

Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко, сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале. Геращенко подчеркнул, что вместе с номером части на шлемах бойцов должен присутствовать и индивидуальный номер. Он сообщил, что руководству Нацгвардии уже сделано замечание.

По словам Геращенко, на следующих массовых мероприятиях нацгвардейцы обязательно будут с индивидуальными номерами. Он отметил, что при обеспечении охраны общественного порядка на полицейских также иногда нападают и срывают жетоны.

"Я хотел бы, чтобы вы также обращали внимание на сотни кадров избиения полицейских, обливания их водой, плевками в лицо, чтобы был определенный баланс", – добавил Геращенко.

Стычки со сторонниками Стерненко: в МВД пояснили одинаковые номера нацгвардейцев

Как писал OBOZREVATEL, 15 июня суд отправил Сергея Стерненко под круглосуточный домашний арест на 60 суток. Под зданием суда в тот день произошли стычки, были задержаны несколько человек, но их потом отпустили.