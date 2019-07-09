"Ступили на тонкий лед": Цимбалюк предупредил Россию о возможном распаде

Предлагая провести телемост между Украиной и Россией, кремлевские пропагандисты не должны забывать, какая участь постигла СССР после реализации этого шага с США. Ведь в итоге все закончилось развалом огромного государства.

Такое предупреждение сделал украинский журналист Роман Цимбалюк в эфире "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, он удивился резкой смене риторики страной-агрессором, которая моментально превратила украинцев в "вечных братьев", забыв о собственном мифе про "карателей".

"Единственное, что осталось пока непонятным, – на каком этапе мы перестали быть "фашистами", "нацистами", "укробандеровцами", "карателями" и очень плохими людьми? Сейчас масса эпитетов, что у нас все общее, что не так все плохо и пора поговорить", – задается вопросом Цимбалюк.

Роман Цимбалюк "Антикор"

"Но на самом деле российская пропаганда ступила на очень тонкий лед. Они даже не понимают этого, но я предлагаю взглянуть на ситуацию под таким углом. Все, то, что сейчас пытаются реализовать, придумано давно. И проводились эти телемосты между США и СССР. Но он (топ-пропагандист Кремля Дмитрий Киселев. – Ред.) не напомнил самого главного – что случилось после этих телемостов с СССР? СССР пропал, его не стало", – подчеркнул журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

телеканал NewsOne попытался объяснить скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 24".

Он апеллировал к телемостам Владимира Познера и Фила Донахью в 80-х годах, которые "положили начало общению между народами (СССР и США)", и уверял, что прямых переговоров с Россией якобы хочет 70% украинцев.

После массового возмущения украинской общественности NewsOne все же отменил телемост и пожаловался на угрозы расправы над сотрудниками.

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