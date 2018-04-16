Строительство Крымского моста: оккупанты приготовились к запуску

В аннексированном Крыму оккупанты приступили к "пусконаладочным работам" автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) на Керченском мосту.

Она должна обеспечить безопасное движение по новой трассе, передает инфоцентр "Крымский мост".

"Система призвана обеспечить эффективное управление движением, контроль за соблюдением правил дорожного движения, весогабаритный контроль, мониторинг транспортных потоков, информирование водителей и оперативное реагирование на осложнения дорожно-транспортной обстановки", - сказано в сообщении оккупантов.

По словам представителя компании-разработчика АСУДД Евгения Саватеева, программное обеспечение якобы создали российские специалисты.

"Водители будут информированы об условиях движения с помощью табло и знаков переменной информации", — утверждает он.

Оккупанты заверяют, что система сможет контролировать дорожное движение не только на мосту, но и автоподходах к нему со стороны Тамани и Керчи. Центральный диспетчерский пункт расположен в производственной базе эксплуатационной службы Крымского моста на Таманском полуострове.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в аннексированном Крыму оккупанты начали наносить разметки на дорожное полотно Керченского моста.