Строительство Крымского моста: оккупанты похвастались прогрессом

Оккупанты завершили укладку асфальтобетона на автодорожной части моста через Керченский пролив.

Об этом рассказал "заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам" ООО "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин, передает РИА Новости.

"Собираются и обрабатываются данные для системы мониторинга, которая контролирует эксплуатацию моста. Сначала обследовались полностью все построенные опоры автодороги, все пролетные строения. Теперь на выбранные участки, в том числе находящиеся на фарватере, дают максимальную нагрузку, снимаются показатели деформации", — утверждает он.

Оккупанты также отчитались, что провели испытание нового покрытия с помощью восьми 35-тонных грузовиков.

В сети опубликовали свежие фото.

Как сообщал "Обозреватель", российские блогеры проехались по Крымскому мосту, которым оккупанты намерены соединить материковую часть России с оккупированным полуостровом.