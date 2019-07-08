"Стреляют и сжигают!" Террористы нашли "британский спецназ" на Донбассе

Жителей оккупированной части Донбасса террористы запугивают сообщениями об иностранных наемниках, которые убивают мирное население.

Об этом говорится в сводке на Facebook группы "Информационное Сопротивление".

"Через местные средства пропаганды оккупационная администрация снова начала будоражить тему "участия НАТО-вских наймитов" в войне "украинских властей против собственного народа". В информационном поле уже появились тщательно разгоняемые "достоверные сообщения" о неком "британском спецназе, появившемся в районе Новотошковки — Крымского" и о "группе специалистов бундесвера, передающих свой опыт по сжиганию посевов, обстрелу мирных поселений и разрушению инфраструктуры", неким неназванным "украинским командирам", – говорится в сообщении.

При этом в "ИС" отметили, что среди местного населения эти "сообщения" вызывают лишь недоверие и скептицизм.

Как сообщал OBOZREVATEL, жителей оккупированной части Луганской области террористы "ЛНР" запугивали эпидемией и призывают не покидать "республику".

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