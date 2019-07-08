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"Стреляют и сжигают!" Террористы нашли "британский спецназ" на Донбассе

19.7тЧитать материал на украинском

Жителей оккупированной части Донбасса террористы запугивают сообщениями об иностранных наемниках, которые убивают мирное население.

Об этом говорится в сводке на Facebook группы "Информационное Сопротивление".

"Через местные средства пропаганды оккупационная администрация снова начала будоражить тему "участия НАТО-вских наймитов" в войне "украинских властей против собственного народа". В информационном поле уже появились тщательно разгоняемые "достоверные сообщения" о неком "британском спецназе, появившемся в районе Новотошковки — Крымского" и о "группе специалистов бундесвера, передающих свой опыт по сжиганию посевов, обстрелу мирных поселений и разрушению инфраструктуры", неким неназванным "украинским командирам", – говорится в сообщении.

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При этом в "ИС" отметили, что среди местного населения эти "сообщения" вызывают лишь недоверие и скептицизм.

Как сообщал OBOZREVATEL, жителей оккупированной части Луганской области террористы "ЛНР" запугивали эпидемией и призывают не покидать "республику".

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Тема
Новости Донецка и Донецкой области
Место
Украина
Теги
ДНРтеррористы "ДНР"Информационное сопротивлениеДонбасс
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Алик Алик
Алик Алик
они пиздят вы пиздите все это и есть информационная война
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Petrenko Vadim
Petrenko Vadim
Вырезают печень тупым стеклышком и насилуют в извращённой форме с монтажной пеной,
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