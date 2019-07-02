"Стреляли в спину!" СНБО пошел на экстренные меры из-за гибели санитаров в ООС

Обстрел террористами санитарного автомобиля в зоне ООСнужно рассмотреть в рамках заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, который выразил соболезнования родным и близким погибших во время обстрела в н.п. Водяное.

"Стрелять у медиков, когда они осуществляют эвакуацию раненых - все равно, что нападать со спины на человека. Это недопустимо как с этической точки зрения, так и с учетом норм международного права", – заявил Данилюк.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что подобные проявления агрессии угрожают свести на нет все усилия по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Уничтоженный авто санитаров ВСУ Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июля вблизи населенного пункта Водяное российские оккупанты обстреляли санитарный автомобиль сил ООС. В результате двое украинских военных медиков погибли, один получил ранение.

В результате обстрела погибли военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Майборода и Ирина Шевченко.

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