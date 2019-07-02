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"Стреляли в спину!" СНБО пошел на экстренные меры из-за гибели санитаров в ООС

2.3тЧитать материал на украинском

Обстрел террористами санитарного автомобиля в зоне ООСнужно рассмотреть в рамках заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, который выразил соболезнования родным и близким погибших во время обстрела в н.п. Водяное.

"Стрелять у медиков, когда они осуществляют эвакуацию раненых - все равно, что нападать со спины на человека. Это недопустимо как с этической точки зрения, так и с учетом норм международного права", – заявил Данилюк.

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Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что подобные проявления агрессии угрожают свести на нет все усилия по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Уничтоженный авто санитаров ВСУ

Уничтоженный авто санитаров ВСУ

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Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июля вблизи населенного пункта Водяное российские оккупанты обстреляли санитарный автомобиль сил ООС. В результате двое украинских военных медиков погибли, один получил ранение.

В результате обстрела погибли военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Майборода и Ирина Шевченко.

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Персона
Александр Данилюк
Место
Украина
Теги
ООССНБО
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Зачем в Минске?????? Владимир Александрович всех помянул шаурмой прям на запаравке, а сейчас готовит референдум, чтоб скотов, убивающих украинцев, представить к наградадам, чисто по-приколу....
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Сами и взорвали. Чтобы свести на нет усилия по прекращению войны. После подлой провокации в Керченском проливе и отказа Украины забрать своих моряков стало ясно, что люди для этой власти - ничто, мусор.
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Вы хоть фотку смените! Мало того что турель видно, так еще и заднего моста практически нет, что наводит на мысли о подрыве на мине....
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Syrian Sergey
Syrian Sergey
Чечеткин Иван, какой подрыв, какая мина. Кондей взорвался.
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