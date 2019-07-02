"Стреляли в спину!" СНБО пошел на экстренные меры из-за гибели санитаров в ООС

Обстрел террористами санитарного автомобиля в зоне ООСнужно рассмотреть в рамках заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.
Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, который выразил соболезнования родным и близким погибших во время обстрела в н.п. Водяное.
"Стрелять у медиков, когда они осуществляют эвакуацию раненых - все равно, что нападать со спины на человека. Это недопустимо как с этической точки зрения, так и с учетом норм международного права", – заявил Данилюк.
Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что подобные проявления агрессии угрожают свести на нет все усилия по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.
Уничтоженный авто санитаров ВСУ
Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июля вблизи населенного пункта Водяное российские оккупанты обстреляли санитарный автомобиль сил ООС. В результате двое украинских военных медиков погибли, один получил ранение.
В результате обстрела погибли военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Майборода и Ирина Шевченко.
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