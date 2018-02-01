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Стреляли из гранатомета: в "ДНР" заявили о покушении на "министра обороны"

15.1тЧитать новость на украинском

Здание так званого "Министерства обороны "ДНР" обстреляли из гранатомета.

Об этом говорится в Telegram-канале "WarGonzo".

"Срочно! По зданию "Минобороны "ДНР" "диверсанты" отработал из гранатомета, в 19:30", – сказано в сообщении.

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В сети также предполагают, что это было покушением на "министра обороны" Владимира Кононова, однако он остался в живых. Отмечается, что был выстрел из одноразового гранатомета приблизительно с расстояния 50-70 метров. Попали в окно.

Сам Кононов обвинил в обстреле Службу безопасности Украины и Центральное управление разведки.

Отстрелянный гранатомет остался возле здания.

"Только что говорил с "министром обороны "ДНР" Владимиром Кононовым по телефону. Голос спокойный. Говорит, все сотрудники целы. О том, что Киев хочет его устранить – "Царь" (это позывной "министра") знал еще несколько месяцев назад. Перед новым годом его охраной была обнаружена снайперская лежка в заброшенном здании, из которой велось наблюдение за "кабинетом министра", – сообщили в Telegram-канале.

В сети также появился первый официальный комментарий Кононова. На вопрос, не пострадал ли он, "министр обороны "ДНР" сказал:"Брат, не дождутся".

Отмечается, что тогда меры были приняты вовремя. Пострадали первый и третий здания. Жертв нет.

Как сообщал "Обозреватель", ранее главари террористов "ДНР" и "ЛНР" подписали "соглашение" о создании "единого таможенного пространства".

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Объект
стрельба
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