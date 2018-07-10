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Страшная статистика: сколько украинцев утонули с начала года

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С начала 2018 года на водоемах Украины погибло 553 человека, 52 из которых - дети.

Такие данные обнародованы на сайте ГСЧС.

" При этом спасено 327 граждан, в том числе 40 детей. Только в течение выходных, 7-8 июля, на водных объектах страны погибло 20 человек", - говорится в сообщении.

В частности, в Киеве в течение суток столичные спасатели получали вызовы об обнаружении в реке Днепр тел утопленников три раза.

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В Запорожской области также зафиксировано три смертельных случая на воде в течение 8 июля. Одного погибшего изъяли из Азовского моря, а еще двух — из реки Берда Бердянского района.

На Киевщине и Черкасщине продолжаются поиски погибших, которые утонули по неосторожности несколькими днями ранее.

Напомним, ранее в Каневе утонули двое детей.

Место
Украина
Объект
ГосЧС
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