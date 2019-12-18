Столкновения под Радой: экс-нардеп озвучил тревожный прогноз

Противостояние возле Верховной Рады из-за законопроекта о свободном рынке земли может усилиться.

Об этом заявил в эфире ObozTV экс-народный депутат Украины, ветеран АТО Игорь Лапин, комментируя столкновения демонстрантов с полицией.

"Я думаю, что продолжение будет. Это будет усиливаться, потому что Верховная Рада в закрытом турборежиме вопреки регламенту хочет быстренько до четверга принять этот закон в целом. Думаю, что это будет обострять противостояние", – заявил он.

Бывший нардеп не исключил, что столкновения возле Рады 17 декабря были спровоцированы искусственно, чтобы полиция получила возможность разогнать протестующих.

"Мы видим последствия противостояния, но не видим первоисточников, мы не видим непосредственно участников, которые спровоцировали. Мы уже видели сами драки. Я считаю, что эта ситуация была искусственно спровоцирована, причем в ней заинтересованы именно органы государственной власти… Когда еще немного людей, спровоцировать зачистку можно именно таким образом. Запускается провокатор, создается якобы драка с правоохранителями, потом правоохранители делают зачистку", – заявил Лапин.

По словам бывшего нардепа, должны быть открыты уголовные производства относительно чрезмерного применения силы "как со стороны провокаторов, так и со стороны правоохранителей".

"Факт остается фактом: митинг разогнан и пострадали в том числе и невинные люди. Право силы должно быть у государства, а сила права у людей. Статью 39 Конституции о праве на мирные собрания никто не отменял. Должно быть объективное расследование как относительно одних, так и других", – подчеркнул он.

facebook.com/UA.KyivPolice

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киева 17 декабря начались массовые митинги под Верховной Радой. Противники земельной реформы выдвинули правительству три ключевых условия: продолжить мораторий на продажу земли, провести всеукраинский референдум по этому вопросу, а также обеспечить выкуп паев государством по рыночной цене для тех, кто хочет продать свою землю.

Протесты переросли в столкновения, в результате которых пострадали 17 правоохранителей и двое участников митинга.

Президент Владимир Зеленский осудил протесты с применением физической силы, отметив, что Украина идет путем развития, несмотря на сопротивление "старых политических элит".

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