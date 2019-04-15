Стоим! ВСУ нанесли сокрушительный удар по "Л/ДНР"

На Донбассе в воскресенье, 14 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, при этом один раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение. В результате украинские бойцы мощно ударили ответным огнем.

Враг обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС.

Вследствие обстрелов получил ранения один военнослужащий Объединенных сил.

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"Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 14 апреля четырех оккупантов уничтожили, троих ранили", – сказано в сообщении.

С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины получили 120 новых образцов техники, которые ранее не были на вооружении.

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