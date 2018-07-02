Становимся сильнее: что за новинку получит флот Украины

С момента аннексии Крыма и утраты Украиной значительной части своего флота не утихают споры относительно концепции возрождения ВМС.

За это время государству удалось нарастить численность береговой охраны, что позволяет защищать побережье от атак противника. Однако основная проблема заключается в том, что в 2014 году Украина потеряла свои самые боеспособные корабли. Восстановление флота требует больших денег и времени. А с этим у нас все не так уж хорошо.

Впрочем, делаем то, что можем. Так, стало известно, что в скором времени Украина спустит на воду современные десантно-штурмовые катера "Кентавр".

"Удачные, я считаю, катера, их отдельные характеристики превышают аналогичные "Рапторы", которыми вооружены ВМС России", - отметил командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко Воронченко в интервью "Радио Свобода".

В связи с этим OBOZREVATEL расскажет подробнее о новых украинских катерах и сравнит их с характеристиками российских аналогов.

Что известно про "Кентавр"?

Сразу же следует отметить, что десантно-штурмовой катер - это своеобразное "такси" для морпехов, которое может доставить и высадить их в определенную точку, а заодно обеспечить их огневой поддержкой. То есть особенным усилением для флота в морских битвах "Кентавр" не станет, но пользу наверняка сослужит.

Известно, что катер имеет бронированную рубку для пяти членов экипажа, в которой расположены все навигационные приборы, средства связи и наблюдения, приборы управления энергетической установкой и комплекс управления боевыми модулями. Гребные винты спрятаны в специальные тоннели, что позволяет использовать его на реках, где много растительности.

Его длинна - 24,3 метра. Ширина - 4,8 м. Экипаж "Кентавтра" 4 человека, но он может перевозить до 28 десантников.

Катер вооружен 12,7 мм пулеметом и 40 мм гранатометом. Впрочем, этот аспект может меняться в зависимости от пожеланий заказчика.

Понятно, что для ведения боевых действий против серьезного противника на море - пулемета и гранатомета явно недостаточно. Но для прикрытия десанта вполне.

Чем он круче "Раптора?"

Это сравнение напрашивалось и без слов Воронченко. Оба судна имеют одинаковые назначения и схожие характеристики, но кажется, что украинское все же чуть превосходит конкурента.

"Кентавр" круче в самом главном аспекте: количестве посадочных мест для десантников. Максимум для российского катера - 22 человека. Однако "Раптор" быстрее - он развивает скорость до 50 морских узлов. А украинский катер лишь до 45.

Что касается вооружения, то на "Рапторе" стоит один крупнокалиберный пулемет Владимира калибром 14,5 мм. А еще два пулемета "Печенег" калибра 7,62 мм, которые установлены по бортам на вертлюжных установках. Как мы видим, гранатометов у "Раптора" нет, но зато на два пулемета больше.

Что лучше? Пожалуй, зависит от конкретной боевой ситуации. Однако исходя из заявленных параметров похоже, что украинские оружейники постарались на славу и смогли создать качественный катер, который обязательно сослужит добрую пользу. Если все заявленные на бумаге характеристики удастся подтвердить на деле.