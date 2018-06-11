Стало известно, почему танк "Оплот" еще не поступил на вооружение ВСУ

В ближайшее время "Укроборонпром" заключит контракт с ВСУ для поставок нового украинского танка "Оплот".

"Как таковой проблемы нет. Но контракт с Таиландом на поставку "Оплотов" подписывали в 2011-м. Сегодня - 2018-й. За это время изменились технологические требования к технике. Поэтому Министерство обороны выдвигает свои технические условия, которым мы должны соответствовать. Там назначили определенные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", — рассказал в интервью OBOZREVATEL глава "Укроборонпрома" Павел Букин.

По его словам, сейчас между сторонами идет дискуссия, но вскоре должен быть достигнут компромисс.

"Это рабочие процессы, они в ближайшее время урегулируются. Мы обязательно найдем среднее арифметическое. Уже начали приводить характеристики изделия в соответствие с требованиями Минобороны", — добавил Букин.

Ранее о заминке с новым украинским танком OBOZREVATEL рассказал министр обороны Степан Полторак.