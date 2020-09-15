Стало известно о состоянии здоровья мальчика, сбитого сыном кандидата в мэры Кривого Рога

В Кривом Роге 11-летний мальчик, который пострадал в ДТП с участием сына кандидата в мэры от "Слуги народа", проходит лечение в областной больнице Днепра в отделении нейрохирургии.

Об этом сообщило местное издание Krivbass.city. Журналисты пообщались с мамой мальчика.

По ее словам, ребенок быстро поправляется, и сейчас чувствует себя намного лучше.

"У нас уже все хорошо, мы уже гуляем каждый день – и долго мы гуляем. Как видите сами, ребенок улыбается, он уже веселый. У нас уже ничего не болит", – рассказала женщина.

Она надеется, что уже через несколько дней мальчика можно будет забрать домой.

"Ждем быстрее, когда нас выпишут домой. Капельницы нам доставят. Поэтому, надеемся, мы в пятницу будем дома", – сказала она.

Благодаря успешному лечению, женщина смогла оставить сына в больнице на попечении его сестры и съездить домой.

По словам заведующего отделением нейрохирургии Владимира Агафонова, состояние ребенка стабильное, угроз здоровью и жизни нет.

"Здесь он проходит полное медицинское лечение. На стационаре он будет еще неделю. По сути, реабилитация по черепно-мозговой травме будет еще две недели в домашних условиях. А по поводу перелома плечевой кости – как только ортопеды-травматологи разрешат снять гипс и начать реабилитацию – ну, я думаю, что недели еще 3-4 требуется", – рассказал медик.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 3 сентября, в городе Кривой Рог Днепропетровской области произошло ДТП. По информации местных СМИ, его виновником стал 18-летний Марк Шевчик, сын генерального директора ЦентрГОКа (группа компаний Метинвест) и кандидата на пост городского головы от партии "Слуга народа" Дмитрия Шевчика.

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