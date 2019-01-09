Гулянка: стало известно, куда летели Фукс и компания 

Задержанный российский олигарх Павел Фукс вместе с замглавой фракции "Народный фронт" Андреем Иванчуком и народным депутатом, сопредседателем группы "Відродження" в Верховной Раде Виталием Хомутынником собирались отпраздновать в Мексике частное мероприятие.
По данным источников OBOZREVATEL, Канкун не был их конечным пунктом назначения – они направлялись в Тулум.
Для совместного торжества у Фукса и компании был зарезервирован стол в одном из элитных ресторанов города.
Павел Фукс
УН
По информации хорошо осведомленного источника, общая стоимость запланированного торжества была предварительно посчитана в 40 тысяч долларов.
Также собеседник уточнил, что в компании был еще один участник – партнер Иванчука по BF Group бизнесмен Артур Гранц. В поездке их сопровождали жены.
Как сообщил инсайдер OBOZREVATEL, этих людей объединил не только интерес к цивилизации индейцев майя и ацтеков, но и совместные бизнес-схемы.
"Это новый коллективный Сергей Курченко. Наверное, в этой компании не хватало одесского бизнесмена Александра Грановского", – заключил он.
Напомним, что российский олигарх Павел Фукс прилетел в Канкун на чартерном самолете 7 января. По информации OBOZREVATEL, стоимость чартера составляет порядка 200 тыс. евро в один конец.
При этом Иванчук с помощью дипломатического паспорта, который он незаконно использовал в частной поездке, уже оказался на свободе, а путинский олигарх все еще находится за решеткой в ожидании суда.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
В августе 2018 года Фукс отсудил у Киевского метрополитена около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн пошли непосредственно в карман путинского миллиардера.
После ряда резонансных публикаций в нашем издании Фукс начал давить на OBOZREVATEL и развернул черную дискредитационную кампанию против главы редсовета СМИ Михаила Бродского.
В частности, он начал размещать заказные лживые материалы на низкопробных сайтах, распространять банерную рекламу, а также планировал разгонять дезинформацию с проплаченных бордов.
Для реализации своего плана Фукс привлек активиста "Дорожного контроля" и блогера Андрея Дзиндзю. Тот, выполняя указки своего покровителя, нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского, также присоединился к распространению лживой информации о Бродском в сети.
Узнав обо всех попытках дискредитации со стороны олигарха, Бродский заявил, что будет защищать репутацию от провокаций Фукса в суде.