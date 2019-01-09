Гулянка: стало известно, куда летели Фукс и компания 

Задержанный российский олигарх Павел Фукс вместе с замглавой фракции "Народный фронт" Андреем Иванчуком и народным депутатом, сопредседателем группы "Відродження" в Верховной Раде Виталием Хомутынником собирались отпраздновать в Мексике частное мероприятие.

По данным источников OBOZREVATEL, Канкун не был их конечным пунктом назначения – они направлялись в Тулум.

Для совместного торжества у Фукса и компании был зарезервирован стол в одном из элитных ресторанов города.

Павел Фукс УН

По информации хорошо осведомленного источника, общая стоимость запланированного торжества была предварительно посчитана в 40 тысяч долларов.

Также собеседник уточнил, что в компании был еще один участник – партнер Иванчука по BF Group бизнесмен Артур Гранц. В поездке их сопровождали жены.

Как сообщил инсайдер OBOZREVATEL, этих людей объединил не только интерес к цивилизации индейцев майя и ацтеков, но и совместные бизнес-схемы.

"Это новый коллективный Сергей Курченко. Наверное, в этой компании не хватало одесского бизнесмена Александра Грановского", – заключил он.

Напомним, что российский олигарх Павел Фукс прилетел в Канкун на чартерном самолете 7 января. По информации OBOZREVATEL, стоимость чартера составляет порядка 200 тыс. евро в один конец.

При этом Иванчук с помощью дипломатического паспорта, который он незаконно использовал в частной поездке, уже оказался на свободе, а путинский олигарх все еще находится за решеткой в ожидании суда.

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