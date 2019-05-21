"Сюрприз для боевого": стало известно, кого вычеркнул Порошенко

В Указе президента о присвоении воинских званий 17 офицерам и генералам ВСУ, не оказалось имени уже экс-командующего ООС Сергея Наева.
По утверждению источника OBOZREVATEL, это был единственный "исчезнувший" из списка военный.
"Порошенко в самый последний момент вычеркнул Наева из списка, хотя его имя там было. Командующему ООС должны были присвоить звание генерал-полковника. У него должность генерал-полковничья, выслуга, время подошло... Да он реально заслужил, что тут говорить?" – рассказал источник.
В то же время стало известно о награждении Наева орденом Богдана Хмельницкого III степени.
По словам источника, представление к награде лежало давно, это было ожидаемо, а вот почему боевому генералу не присвоили очередное воинское звание — вызвало вопросы.
Сергей Наев
ООС
"Наева уважают бойцы, боевые комбриги. Он не лез в политику, на первом месте — армия и отпор агрессору. После публикации Указа многие были шокированы, особенно те, кто достоверно знал, что имя Наева было в списке. Посмотрите, главе СБУ дали Героя Украины... Делали они там какие-то операции или нет — не наше дело, никто не требует Наеву героя, но очередное звание командующий ООС реально заслужил. Он не кабинетный — боевой", — отметил источник.
Также он утверждает, что замена командующего Объединенными силами оказалась еще одним сюрпризом. Напомним: 6 мая 2019 года во время встречи с офицерским составом Вооруженных сил Украины в г. Часов Яр Донецкой области Петр Порошенко заявил, что принял решении о назначении нового командующего ОС. Им стал Александр Сирский.
"Вообще ротация была запланированной, но именно снятие Наева — нет. Считали, что его могут заменить через некоторое время после инаугурации новоизбранного президента. И что во время этого переходного периода именно Наев будет командовать Объединенными силами и контролировать ситуацию", — добавил источник.
Также собеседник OBOZREVATEL рассказал о возможных причинах такого решения тогда еще президента.
"Наеву могли "отомстить" из-за результатов голосования военнослужащих в районе проведения ООС. До этого отношения Наева и Порошенко были абсолютно нормальными", — утверждает источник.
Петр Порошенко
Администрация президента Украины
В последний месяц своей каденции Петр Порошенко присвоил более 20-ти генеральских званий в ВСУ, ГПСУ и СБУ. Главе Службы безопасности Василию Грицаку дали Героя Украины и наградили орденом "Золотая звезда". Глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал получил воинское звание генерала армии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
30 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым вводится решение СНБО об отмене формата Антитеррористической операции (АТО). С того момента на Донбассе началась Операция Объединенных сил (ООС).
Согласно вступившему тогда в силу закону о реинтеграции (№ 2268-VIII), стратегическое руководство силами и средствами, которые привлекаются к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ, осуществляет Генеральный штаб ВСУ, а руководство непосредственно в Донецкой и Луганской областях — командующий Объединенных сил, который назначается президентом Украины по представлению начальника Генштаба.
16 марта 2018 года командующим Объединенных сил назначили генерал-лейтенанта Сергея Наева.
7 марта 2019 года командующий ООС заявил, что Украина готова к активной фазе войны на оккупированном Донбассе. "Это украинский народ, украинские земли. Поэтому надо воевать, надо победить", — сказал Наев.
2 мая 2019 г. в обращении по случаю первой годовщины Операции генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал о самых важных победах за это время.
6 мая 2019 года во время встречи с офицерским составом Вооруженных сил Украины в г. Часов Яр Донецкой области Петр Порошенко неожиданно сообщил, что принял решении о назначении нового командующего Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Им стал Александр Сирский.
Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин выразил удивление, почему смена командующего ООС была проведена после завершения выборов и поражения Порошенко. Но отметил, что Сирский является достойным человеком и профессиональным военным.
20 мая Владимир Зеленский прошел инаугурацию и принял присягу на верность Украине.
В этот же день глава СБУ Василий Грицак заявил об отставке. Аналогичные рапорты составили все заместители и члены его команды. Также подал в отставку министр обороны Степан Полторак. Позднее стало известно, что Полторак пошел на компромисс после встречи с Зеленским.
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