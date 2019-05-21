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"Сюрприз для боевого": стало известно, кого вычеркнул Порошенко

23.9тЧитать материал на украинском

В Указе президента о присвоении воинских званий 17 офицерам и генералам ВСУ, не оказалось имени уже экс-командующего ООС Сергея Наева.

По утверждению источника OBOZREVATEL, это был единственный "исчезнувший" из списка военный.

"Порошенко в самый последний момент вычеркнул Наева из списка, хотя его имя там было. Командующему ООС должны были присвоить звание генерал-полковника. У него должность генерал-полковничья, выслуга, время подошло... Да он реально заслужил, что тут говорить?" – рассказал источник.

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В то же время стало известно о награждении Наева орденом Богдана Хмельницкого III степени.

По словам источника, представление к награде лежало давно, это было ожидаемо, а вот почему боевому генералу не присвоили очередное воинское звание — вызвало вопросы.

Сергей Наев

Сергей Наев

ООС

"Наева уважают бойцы, боевые комбриги. Он не лез в политику, на первом месте — армия и отпор агрессору. После публикации Указа многие были шокированы, особенно те, кто достоверно знал, что имя Наева было в списке. Посмотрите, главе СБУ дали Героя Украины... Делали они там какие-то операции или нет — не наше дело, никто не требует Наеву героя, но очередное звание командующий ООС реально заслужил. Он не кабинетный — боевой", — отметил источник.

Также он утверждает, что замена командующего Объединенными силами оказалась еще одним сюрпризом. Напомним: 6 мая 2019 года во время встречи с офицерским составом Вооруженных сил Украины в г. Часов Яр Донецкой области Петр Порошенко заявил, что принял решении о назначении нового командующего ОС. Им стал Александр Сирский.

"Вообще ротация была запланированной, но именно снятие Наева — нет. Считали, что его могут заменить через некоторое время после инаугурации новоизбранного президента. И что во время этого переходного периода именно Наев будет командовать Объединенными силами и контролировать ситуацию", — добавил источник.

Также собеседник OBOZREVATEL рассказал о возможных причинах такого решения тогда еще президента.

"Наеву могли "отомстить" из-за результатов голосования военнослужащих в районе проведения ООС. До этого отношения Наева и Порошенко были абсолютно нормальными", — утверждает источник.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Администрация президента Украины

В последний месяц своей каденции Петр Порошенко присвоил более 20-ти генеральских званий в ВСУ, ГПСУ и СБУ. Главе Службы безопасности Василию Грицаку дали Героя Украины и наградили орденом "Золотая звезда". Глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал получил воинское звание генерала армии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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ЭксклюзивВыборы на Донбассе
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Сергей НаевПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийПетр ЦигикалВасилий ГрицакСтепан Полторак
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Украина
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выборы в УкраинеВыборы 2019войнаНовости ДонбассаАТОООС
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