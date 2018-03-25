Стало известно, как удалось вычислить сотрудницу "спецслужб ДНР" в Херсоне

"Офицера" так называемых спецслужб ДНР Эллину Борозенную, которую удалось задержать в Херсоне, вычислили благодаря использованию базы "Миротворец" и программы распознавания лиц "Identigraf".

Именно они помогли установить личность экс-снайпера террористической организации "ДНР", несмотря на то, что она кардинально изменила имидж. Об этом сообщил нардеп Антон Геращенко на своей странице в соцсети Facebook.

"О важности использования базы "Миротворец" и программы распознавания лиц "Identigraf" для обнаружения боевиков, террористов и сепаратистов, пытающихся прорваться на свободную от агрессора территорию Украины, сказано уже не мало. Тем не менее опыт ее использования в деле защиты национальной безопасности Украины необходимо пропагандировать и поощрять. От этого зависит безопасность нашей страны и утверждение принципа неотвратимости наказания для тех, кто поднял на нас свою руку.

Так, на днях в Херсонской области сотрудниками СБУ была задержана гражданка Украины Эллина Борозенная, принимавшая участие в боевых действиях против своей страны в качестве снайпера в 2014-15 годах. Ее пропагандистские художества можно посмотреть в этом видеоролике, бережно сохранённом волонтёрами центра "Миротворец" - "Храни меня мой автомат", - пишет Геращенко.

Отметим, что террористка, думая что ее преступления забыты, приехала с территории аннексированного полуострова Крым и пыталась получить в Херсоне биометрический паспорт гражданина Украины.

"Дело в том, что она думала, что Украину можно безнаказанно ненавидеть, но при этом пользоваться благами ее гражданства - биометрическим паспортом и безвизовым режимом с ЕС. После задержания и проверки документов, сотрудники СБУ сначала не могли поверить, что перед ними именно Элина Борозенная. Она перекрасила волосы, сменила макияж и думала, что ее художества забыты. Но благодаря программе распознавания лиц "Identigraf" без труда удалось проверить и установить личность экс-снайпера террористической организации "ДНР", - отметил нардеп.

По его словам, теперь террористку ждет длительный срок лишения свободы.

Как сообщал "Обозреватель", ранее СБУ поймала главаря разведки "ЛНР".