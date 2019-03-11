Стали "грузом-200": офицер ВСУ показал убитых "ихтамнетов"

Террористы "Л/ДНР" понесли потери в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

Фото ликвидированных боевиков показал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Бригада-200" 09.03.19 пополнилась очередным бойцом. Коротеев "Муравей" Александр самоликвидировался гранатой после того, как его выгнали за боярышник", – написал офицер.

facebook.com/ukrop.bc

facebook.com/ukrop.bc

facebook.com/ukrop.bc

facebook.com/ukrop.bc

В сети сообщили, что тело террориста, которого выгнали из рядов боевиков, нашли в с. Пархоменко Краснодонского района Луганской области. В базе "Миротворца" он числился за батальйоном Суркова-Прилепина.

Скриншот

Также офицер ВСУ сообщил о смерти очередного "ихтамнета". "Майор Морозов Руслан Прохорович "Кедр" (возможно, из Петропавловска, Казахстан) во время 3-й "командировки" был ранен под Старомихайловкой. Присоединился к "бригаде-200" 25.01.19", – написал он в Telegram-канале "Штирлиц-инфо".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее основатель "ДНР" Александр Ходаковский пожаловался на явное преимущество ВСУ в военной мощи перед террористами.

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