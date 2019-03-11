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Стали "грузом-200": офицер ВСУ показал убитых "ихтамнетов"

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Террористы "Л/ДНР" понесли потери в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

Фото ликвидированных боевиков показал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Бригада-200" 09.03.19 пополнилась очередным бойцом. Коротеев "Муравей" Александр самоликвидировался гранатой после того, как его выгнали за боярышник", – написал офицер.

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Стали "грузом-200": офицер ВСУ показал убитых "ихтамнетов"

facebook.com/ukrop.bc

Стали "грузом-200": офицер ВСУ показал убитых "ихтамнетов"

facebook.com/ukrop.bc

Стали "грузом-200": офицер ВСУ показал убитых "ихтамнетов"

facebook.com/ukrop.bc

Стали "грузом-200": офицер ВСУ показал убитых "ихтамнетов"

facebook.com/ukrop.bc

В сети сообщили, что тело террориста, которого выгнали из рядов боевиков, нашли в с. Пархоменко Краснодонского района Луганской области. В базе "Миротворца" он числился за батальйоном Суркова-Прилепина.

Стали "грузом-200": офицер ВСУ показал убитых "ихтамнетов"

Скриншот

Также офицер ВСУ сообщил о смерти очередного "ихтамнета". "Майор Морозов Руслан Прохорович "Кедр" (возможно, из Петропавловска, Казахстан) во время 3-й "командировки" был ранен под Старомихайловкой. Присоединился к "бригаде-200" 25.01.19", – написал он в Telegram-канале "Штирлиц-инфо".

Стали "грузом-200": офицер ВСУ показал убитых "ихтамнетов"
Стали "грузом-200": офицер ВСУ показал убитых "ихтамнетов"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее основатель "ДНР" Александр Ходаковский пожаловался на явное преимущество ВСУ в военной мощи перед террористами.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаВСУООС
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Файбер Моня
Файбер Моня
В 17-м веке "украинские патрыоты" вместе с поляками против русских - кранты полякам. В 18-м веке вместе со шведами против русских - кранты шведам. В 20-м веке ломанулись в австро-венгерские "СС" (сичовые стрельцы) - кранты Австро-Венгрии. Перебежали к немцам - кранты германской империи. Побежали к Гитлеру. Гитлер оказался умнее предшественников, не пускал украинских активистов в боевые части, доверив уничтожать мирное население - и всё равно кранты Рейху №3. Сейчас молятся на НАТО. Меня терзают нехорошие предчувствия...
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Штирлиц скоро вообще все смерти станет приписывать ВСУ, в том числе от старости)
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Казахстан тоже ведёт против Украины гибридную войну?
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