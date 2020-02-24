Жена Кожары впервые рассказала об убийстве в их доме

Жена бывшего министра иностранных дел Украины Леонила Кожары впервые прокомментировала убийство бизнесмена Сергея Старицкого, которое произошло в их доме 21 февраля.

Марина опровергла заявление соседей о том, что те часто слышали ссоры, передает ТСН.

"Мы живем душа в душу. У нас есть охранник – он может все рассказать. Это более, чем смешно. Леонид Александрович такой спокойный человек, это я более эмоциональная. Эмоции – да, но ссоры – Боже упаси", – заверила женщина.

По словам Марины, ее и мужа правоохранители допрашивали только один раз. Это было в день, когда в их доме обнаружили тело Старицкого. С тех пор они не общались с правоохранителями, хотя их дом находится под стражей.

Жена бывшего главы МИД Леонида Кожары ТСН

"Когда все это произошло, полиция была – и все. После того с ними не разговаривали. Мы находимся дома, в таком шоковом состоянии сейчас", – рассказала Марина, добавив, что приходит к ним только адвокат.

Женщина заявила, что до обнародования официальных причин смерти Старицкого они не готовы комментировать произошедшее.

Марина также добавила, что сейчас все следы из дома вычищены, поскольку правоохранители собрали необходимые доказательства.

Напомним, что 21 февраля в доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары было обнаружено тело бизнесмена Сергея Старицкого со следами от огнестрельного ранения.

OBOZREVATEL выяснил, что Кожара и Старицкий в тот день находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. А характер ранения и положение тела указывает на то, что предпринимателя могли убить.

Полиция расследует происшествие по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК. По словам правоохранителей, у них есть данные, которые дают основания предполагать, что мужчина мог не сам покончить с жизнью. Изначально дело расследовалось как самоубийство.

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