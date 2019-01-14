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''Сс*ченый барыга'': ''повар'' Путина заговорил об убийствах журналистов в ЦАР

1.7тЧитать материал на украинском

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с частной военной компанией "Вагнер" и называют "поваром" президента России Владимира Путина, ответил журналисту Максиму Шевченко, который высказался об убийстве российской съемочной группы в Центральноафриканской Республике.

Он заявил, что официальная версия убийства — грабеж — не является достоверной, и считает произошедшее "жестоким и спланированным убийством" в интересах Пригожина.

"Хочу отметить, что выражение "ссученный барыга" больше подходит Шевченко, поскольку на слова журналиста его высказывания не похожи", — заявил РИА ФАН "повар" Путина.

Евгений Пригожин

Евгений Пригожин

"Эхо Москвы"

В ответ на упрек Шевченко в том, что бизнесмен "ушел от встречи", когда он хотел обсудить с ним смерть журналистов, Пригожин объяснил, что "не обязан встречаться с каждым, кто будет об этом просить".

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"Что касается языка, которым старается объясняться Шевченко, то вряд ли он сумеет научиться блатному жаргону у своего хозяина — уголовника Михаила Ходорковского, потому что если Ходорковский попытается говорить на этом жаргоне, то будет выглядеть как петух распальцованный", — добавил Пригожин.

Как сообщал OBOZREVATEL, трех российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко нашли мертвыми в Центральноафриканской Республике 31 июля, где они снимали документальный проект о работе ЧВК "Вагнер". Неизвестные открыли огонь по машине из автоматов.

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Тег
ЧВК Вагнер
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Дейман Алон
Дейман Алон
"Будет выглядеть как петух распальцованный", — ПРОКУКАРЕКАЛ повар членопутина Пригожин.
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Рыба баскервилей.
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