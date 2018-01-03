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"Срывают договоренности": террористы ранили бойцов АТО на Донбассе

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Двое украинских военнослужащих были ранены в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе во вторник, 2 января.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников. За прошедшие сутки вся вражеская огневая активность фиксировалась на донецком направлении", - говорится в сводке.

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"Вблизи Авдеевки боевики нарушали перемирие из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Верхнеторецкого оккупанты применили против наших воинов минометы калибра 82 мм и пехотное вооружение. На Приазовье захватчики также из 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по украинским защитникам на подступах к Гнутово. Противник несколько раз из всего спектра пехотного вооружения обстреливал оборонительные укрепления сил АТО вокруг Водяного", - добавили военные.

На других участках обороны ВСУ нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Всего в течение 2 января террористы шесть раз нарушили режим прекращения огня.

"В результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили легкие ранения. Состояние их здоровья - удовлетворительное", - резюмировали в штабе.

Как сообщал "Обозреватель", 1 января террористы совершили пять обстрелов на Донбассе, раненых или погибших в рядах сил АТО не было.

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Темы
АТО на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Новости ДНРНовости ДонбассаВооруженные силы Украины
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