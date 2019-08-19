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"Срочная эвакуация!" На Донбассе произошла новая трагедия с ВСУ

1.6т Читать материал на украинском

С начала текущих суток, 19 августа, на Донбассе террористы четыре раза нарушили "режим тишины", проводя обстрелы позиций ВСУ.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток сегодня, 19 августа, подразделениями Объединенных сил зафиксировано четыре нарушения режима тишины со стороны российско-оккупационных войск. К сожалению, с начала текущих суток, по имеющейся информации, один украинский воин получил ранения в результате вражеских обстрелов. Наш защитник эвакуирован в военный мобильный госпиталь", – сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

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Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики применяли гранатометы различных систем. Около населенных пунктов Новотроицкое и Водяное террористы применили стрелковое оружие.

Утром, 19 августа, противник обстрелял из гранатометов вблизи Талаковки и Павлополь.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 18 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Министерство обороны Украины Генеральный штаб ВСУ
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