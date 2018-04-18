"Сразу начинается стрельба": раскрыта схема контрабанды в "ДНР"

Контрабанда украинских товаров в оккупированную Горловку идет через Верхнеторецкое и Новолуганское.

"Где ВСУ стоят или еще кто-то. Но не через КПВВ. Потому что к ним сейчас приковано внимание, в том числе, и международных организаций. На КПВВ реализуется легализованная черная схема, прикрытая Гуманитарно-логистическим центром", - сообщил в интервью "Обозревателю" председатель Зайцевской военно-гражданской администрации Владимир Веселкин.

По его словам, в местах, где есть дороги и нет тщательного контроля, контрабанда по-прежнему ездит.

"А так у нас не гоняют "контрабас". Как только кто-то под вечер высунется за нолевой блокпост на трассе Горловка-Бахмут - сразу начинается стрельба. У нас в Зайцево, например, половина самой длинной улицы - маршала Рыбалко - наша, а вторая половина - их. Между крайними постами - десять домов всего. И это расстояние завалено специально всем, чем можно - чтобы сдерживать прорыв. Так что там даже танк не пройдет", - пояснил Веселкин.

Как сообщал "Обозреватель", Россия резко ускорила контрабанду угля с Донбасса в ЕС.