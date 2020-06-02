Спрятались за детьми и женщинами: российские войска подло атаковали защитников Украины

Российско-оккупационные войска подло ударили по бойцам ВСУ в Донецкой области, спрятавшись за спинами мирного населения.
Как сказано в сводке штаба ООС, террористы обстреляли позиции украинских военных из жилых кварталов населенных пунктов.
В частности, агрессор вел огонь из северной части деревни Новоласпа, откуда выпустил 13 мин 82-го калибра. В то же время, разместив рядом с домами мирных жителей Староласпы 152 мм артиллерийские системы, оккупанты произвели три выстрела в сторону защитников Старогнатовки.
"Таким образом, вооруженные формирования РФ, спрятавшись за спинами детей и женщин, в очередной раз продемонстрировали свое истинное оккупационное лицо.
Подчеркиваем, что Объединенные силы никогда не вели, не ведут и не будут вести огонь по домам мирных жителей и гражданской инфраструктуре. Такое поведение присуще исключительно оккупационным войскам", – сказано в сообщении.
Также террористы разместили минометы калибра 82 мм на границе участка разведения №3 "Петровское" и обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Богдановки.
"Захватчики, несомненно, имели целью заставить наших защитников открывать огонь, чтобы в дальнейшем обвинить украинских военнослужащих в нарушении существующих договоренностей.
Совершенно очевидно, что такие коварные действия вооруженные формирования РФ сознательно осуществляют накануне рабочей встречи Трехсторонней контактной группы с целью дискредитации Вооруженных сил Украины. Объединенные силы на провокации не поддались, огонь в ответ не открывали", – подчеркнули в штабе ООС.
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Карта ООС, 2 июня
Минобороны
Как писал OBOZREVATEL, 2 июня российско-оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранив одного украинского военнослужащего. Помимо запрещенного оружия они также подключили снайперов.
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