По наводке ЕС: в аэропорту Одессы СБУ изъяла кокаина на $400 тыс.

В Одесском международном аэропорту сотрудники СБУ задержали иностранного наркокурьера, который пытался ввезти в страну 4 килограмма кокаина.

Как сообщила пресс-служба СБУ, от партнеров из стран ЕС поступила информация о существовании контрабандного наркоканала.

"При осмотре багажа пассажира самолета, который прибыл в Украину с одной из стран Ближнего Востока, сотрудники спецслужбы изъяли два пакета с порошком белого цвета, скрытых в личных вещах. Экспресс-исследование порошка дало положительную реакцию на кокаин, стоимость наркотика по ценам "черного рынка" составляет $400 тыс.", - сказано в сообщении.

ssu.gov.ua кокаин

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 УК (контрабанда наркотических средств).

Новости СБУ дала ответ по Владимиру Соловьеву и Дмитрию Киселеву

Приморский райсуд Одессы избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 5 млн грн.

Как сообщал "Обозреватель", в феврале в Аргентине задержали россиянина с 4 кг кокаина.