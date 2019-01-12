Сплошная руина: появилось новое видео обрушения в Харькове

В сети показали новое видео последствий обрушения метало-каркасных конструкций недостроенного торгового павильона в Харькове.

На кадрах видно обваленное здание. На месте до сих пор проводятся работы.

Как стало известно, следователи ГУ Нацполиции в Харьковской области открыли два уголовных производства по факту обрушения.

Скриншот с видео

Полиция сообщает, что 68 и 28-летние пострадавшие получили закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга и ушибы, 27-летняя девушка – закрытую травму и ушиб грудной клетки, закрытый перелом грудного отдела позвоночника.

Последствия обвала навесного покрытия на Барабашово ⛺️ pic.twitter.com/OkFeiPKPsx — Хуёвая Салтовка | Харьков (@h_saltovka) 12 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове на проспекте Московскому, 256 произошло разрушение метало-каркасных конструкций недостроенного торгового павильона.

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