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Сплошная руина: появилось новое видео обрушения в Харькове

2.4тЧитать материал на украинском

В сети показали новое видео последствий обрушения метало-каркасных конструкций недостроенного торгового павильона в Харькове.

На кадрах видно обваленное здание. На месте до сих пор проводятся работы.

Как стало известно, следователи ГУ Нацполиции в Харьковской области открыли два уголовных производства по факту обрушения.

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Сплошная руина: появилось новое видео обрушения в Харькове

Скриншот с видео

Полиция сообщает, что 68 и 28-летние пострадавшие получили закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга и ушибы, 27-летняя девушка – закрытую травму и ушиб грудной клетки, закрытый перелом грудного отдела позвоночника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове на проспекте Московскому, 256 произошло разрушение метало-каркасных конструкций недостроенного торгового павильона.

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Место
УкраинаХарьков
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Томов Сёма
Томов Сёма
Вся руина в жопееее!!!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Визитку Путина уже нашли?
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