"Сплошь Сибирь": страна ЕС оскандалилась из-за Крыма

Немецкий телеканал 3Sat изобразил оккупированный Крым российским на карте в документальном фильме Sibirien total ("Сплошь Сибирь").

По данным агентства EADaily, премьера картины состоялась вечером, 15 августа.

По данным агентства, автором фильма выступили немецкий кинодокументалист Дейв Лейнс, известный по ленте "Геи, негры и святая гора", а также московский корреспондент швейцарского телеканала Schweizer Fernsehen Кристоф Францен.

"Увлекательное, изнурительное путешествие по абсолютной пустыне и с неопределенным результатом. Это создает большие проблемы для обоих путешественников, вдохновляя их мысли о жизни на полях цивилизации и современного мира. Уникальные пейзажи, захватывающие встречи и несколько сюрпризов ждут дуэт", – сказано в анонсе фильма о путешествии немецких журналистов на восток РФ.

Отмечается, что аудитория телеканала составляет около 120 млн зрителей в Германии, Австрии и Швейцарии. Штаб-квартира 3Sat расположена в немецком городе Майнц.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле составители мирового "рейтинга рабства" Global Slavery Index изобразили Крым в составе РФ.