Про список СБУ.

Мова не йде про те, щоб знищити всіх 47 людей, які є в цьому списку. Думаю, просто накидали імена, загибель яких викликала б якийсь резонанс. Очевидно, що всіх 47 осіб знищувати не збиралися. Йшлося про кількох людей. Можна собі уявити, якби замочили трьох-чотирьох, який би кіпіш піднявся. Всі почали б говорити, що держава нічого не контролює, почалася б абсолютна паніка. У списку є фігури, які не критикують російську владу, але є і такі фігури, як Ганапольський і Кисельов, які добре туди вкладаються. Вони теж втекли від режиму, але довга рука Кремля може їх дістати.

Ми вже бачили, якою була реакція деяких прихованих консервів після того, як імітували загибель Бабченка. Пам’ятаєте, про що вони писали? Що це українська влада вбиває і про Шеремета писали, що винен Порошенко. Хоча ні один, ні другий не були помічені в тому, що коли-небудь критикували українську владу.

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Тому я би так не кепкував зі списку СБУ, як зараз кепкують інші. Таке враження, що їх душить жаба, що вони туди не потрапили. Як каже один мій добрий знайомий, що зараз непристойно не бути в тому списку.

Імітація вбивства – відома ще з часів Середньовіччя. Її активно практикують і у світі, і в Україні. Якби українське СБУ не імітувало вбивство Бабченка – вони би не дістали і цього списку.