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9 января • обновлено в 16:18
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Спецслужбы России готовили громкое убийство офицера ВСУ

5.3т
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В Харькове СБУ предотвратила покушение на убийство одного из бывших боевых командиров разведподразделений батальона ВСУ.

Покушение было организовано спецслужбами РФ, передает пресс-служба СБУ.

Оперативники СБУ установили, что для совершения преступления российские спецслужбы привлекли харьковчанина, который ранее проходил военную службу в Нацгвардии Украины, но был уволен из-за компрометирующих обстоятельств.

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"Задачи харьковчанин получил во время краткосрочного выезда в Россию. Дальнейшие его действия российские кураторы согласовывали через мобильный мессенджер. За убийство бывшего командира исполнителю было обещано денежное вознаграждение", – отмечено в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что спецслужбы РФ планировали отомстить украинскому командиру за успешные операции против террористических организаций "Л/ДНР".

"В частности, была обезврежена группа офицеров Вооруженных сил РФ, один из которых носил звание "Героя России". Харьковчанин готовился совершить покушение в многоквартирном жилом доме, где живет командир, заложив самодельное взрывное устройство. Действия диверсанта создавали угрозу для жизни многих мирных граждан", – акцентировали в ведомстве.

Подрывника задержали с взрывчаткой в ​​доме. По оценкам специалистов, мощность взрывного устройства составляла полкилограмма тротила и приводилась в действие с помощью радиосигнала с автомобильной сигнализации.

Начато уголовное производство, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Задержание в Харькове

Задержание в Харькове

Задержание в Харькове

Задержание в Харькове

Взрывное устройство

Взрывное устройство

Как сообщал OBOZREVATEL, в СБУ рассказали, что террористы "ЛНР" собирают информацию о людях, которые часто выезжают из "республики" на подконтрольную Украине территорию.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина Харьков
Теги
Служба безопасности Украины Россия - страна-агрессор
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Пети Moщи
Пети Moщи
Дырявым наци,ком решили упить дыря,вого всушника. ФСБ всяко)))
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Нафига так сложно? Если бы это было ФСБ - просто пропал бы и все дела.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Бабченко нервничает. Это его история.
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