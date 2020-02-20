"Спасибо деду за медведа": оккупантов Крыма высмеяли за "победобесие" с детьми

Украинцы высмеяли нелепый маркетинговый ход кремлевских пропагандистов во временно оккупированном Крыму. Там запустили в продажу детские костюмы "Солдатка" и "Солдат". При этом вместо манекенов в магазине использовали плюшевых мишек.

Соответствующее фото опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Оккупированный Крым. Хроники "победоносия" набирают обороты", – написал он, осуждая глумление на памятью о трагедии Второй мировой войны.

В Крыму начали продавать костюмы для детей к 9 Мая Facebook Анатолия Штефана

В комментариях под фото многие украинцы также пришли в недоумение от "креатива" оккупантов и выразили свое возмущение втягиванием детей в военную пропаганду.

"Нет на свете страшнее толпы, чем толпа цвета хаки", "Дурдом!", "Пиз..ц!", "Да, Крым, а особенно Севастополь – это склад с консервами с советского прошлого, где собраны все отставные офицеры КГБ СССР и другие силовики. Вот они так детей и внуков воспитывают в духе победобесия и любви к Ленину-Сталину", "Вот неужели там люди так заскучали по совку?!", "Спасибо деду за медведа", "Полный треш", "Ролевые игры для старшей школы", "Рашен Хеллоуин", – пишут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL:

террористы "ЛНР" устроили пропагандистскую акцию к 77-й годовщине освобождения Луганщины от гитлеровских войск. К ней они приобщили студентов местных "вузов".

Молодых людей переодели в шинели и ватники и заставили раздавать на трассе календари, листовки и запрещенные в Украины "георгиевские" ленточки.

Также в сети появились фото военно-полевых сборов для детей в террористической "ДНР". На них школьников учили стрелять из автомата.

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