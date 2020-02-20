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20 февраля • обновлено в 05:09
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"Спасибо деду за медведа": оккупантов Крыма высмеяли за "победобесие" с детьми

1.2т
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Украинцы высмеяли нелепый маркетинговый ход кремлевских пропагандистов во временно оккупированном Крыму. Там запустили в продажу детские костюмы "Солдатка" и "Солдат". При этом вместо манекенов в магазине использовали плюшевых мишек.

Соответствующее фото опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Оккупированный Крым. Хроники "победоносия" набирают обороты", – написал он, осуждая глумление на памятью о трагедии Второй мировой войны.

В Крыму начали продавать костюмы для детей к 9 Мая

В Крыму начали продавать костюмы для детей к 9 Мая

Facebook Анатолия Штефана

В комментариях под фото многие украинцы также пришли в недоумение от "креатива" оккупантов и выразили свое возмущение втягиванием детей в военную пропаганду.

"Нет на свете страшнее толпы, чем толпа цвета хаки", "Дурдом!", "Пиз..ц!", "Да, Крым, а особенно Севастополь – это склад с консервами с советского прошлого, где собраны все отставные офицеры КГБ СССР и другие силовики. Вот они так детей и внуков воспитывают в духе победобесия и любви к Ленину-Сталину", "Вот неужели там люди так заскучали по совку?!", "Спасибо деду за медведа", "Полный треш", "Ролевые игры для старшей школы", "Рашен Хеллоуин", – пишут люди.

Оккупантов Крыма высмеяли за "победобесие"

Оккупантов Крыма высмеяли за "победобесие"

Оккупантов Крыма высмеяли за "победобесие"

Оккупантов Крыма высмеяли за "победобесие"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • террористы "ЛНР" устроили пропагандистскую акцию к 77-й годовщине освобождения Луганщины от гитлеровских войск. К ней они приобщили студентов местных "вузов".

  • Молодых людей переодели в шинели и ватники и заставили раздавать на трассе календари, листовки и запрещенные в Украины "георгиевские" ленточки.

  • Также в сети появились фото военно-полевых сборов для детей в террористической "ДНР". На них школьников учили стрелять из автомата.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-здесь все про победоносие
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Даже не могу себе представить, чтобы в Рoссии кто- то вышел с плакатом " Смepть Укрaине!" и с чучeлом Пoрошенко или Турчинoва, какой бы Mразью он не был. Это еще одно свидетельство полнейшего нравственного пaдения и морального урoдства укрaинской нaции. Если бы, хоть у малой ее части осталось бы хоть немного мoзгов и сoвести, они бы растоптали эту Mpaзь и разoрвали в клoчья. Но, увы. Видно не судьбa.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Украинцы, вы боитесь. Всего. Себя, СБУ, «правосеков», «айдаровцев», соседей. Вы боитесь красного знамени, георгиевской ленты. Вы боитесь памятников. Вы боитесь нашей общей истории, для этого отменили Дед мороза,9 Мая и придумали себе голодомор ,хотя в России и Казахстане погибло в те года в 6 раз больше людей ,чем на Украине. Вы даже уже боитесь русского языка
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