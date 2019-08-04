"Советуют вывозить детей": в Крыму забили тревогу из-за новой катастрофы

Жители Армянска в аннексированном Россией украинском Крыму снова пожаловались на проблемы со здоровьем из-за катастрофической экологической обстановки в городе.
Об этом на своей странице в Twitter рассказал блогер с ником КРЫМский бандеровец. Он ссылается на сообщения крымчан в соцсетях.
"Врачи выписывают лекарства, но они не помогают. Некоторые медики советуют вывозить детей. Проблемы со здоровьем уходят, когда люди выезжают из города", – отметил блогер.
Иллюстрация. Крымский титан
Соцсети
Так, у многих жителей Армянска наблюдается отек носоглотки и гортани, кашель, затрудненное дыхание, частые простудные заболевания.
Местные жители жалуются в сети на плохое самочувствие
twitter.com/CrimeaUA1
Крым. Жители отравленного оккупантами Армянска снова сообщают о проблемах со здоровьем. Врачи выписывают лекарства, но они не помогают. Некоторые медики советуют вывозить детей. Проблемы со здоровьем уходят, когда люди выезжают из города pic.twitter.com/teM2YjbwZU— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) August 4, 2019
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Как сообщал OBOZREVATEL:
В 2018 году в Армянске произошел выброс химических веществ с завода "Крымский титан".
Ранее в городе рассказывали, что запах кислоты витает в воздухе уже три года подряд, но в 2018-м ситуация стала гораздо серьезнее.
Во время экологической катастрофы в прошлом году оккупационные "власти" были вынуждены эвакуировать из накрытого химическим выбросом города детей. Вскоре стало известно, что "химатака" из полуострова добралась и до материковой части Украины.
13 сентября 2018-го ситуация с загрязненностью воздуха в окрестностях завода украинского олигарха Дмитрия Фирташа "Крымский титан" ухудшилась. Крымчане сообщили о новой волне "химической атаки", жалуясь на плохое самочувствие.
14 сентября в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Однако уже 23 числа его отменили.
В июне 2019-го местные жители снова почувствовали симптомы, похожие на те, которые испытывали при ЧП на "Крымском титане" в 2018 году.
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