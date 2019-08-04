"Советуют вывозить детей": в Крыму забили тревогу из-за новой катастрофы

Жители Армянска в аннексированном Россией украинском Крыму снова пожаловались на проблемы со здоровьем из-за катастрофической экологической обстановки в городе.

Об этом на своей странице в Twitter рассказал блогер с ником КРЫМский бандеровец. Он ссылается на сообщения крымчан в соцсетях.

"Врачи выписывают лекарства, но они не помогают. Некоторые медики советуют вывозить детей. Проблемы со здоровьем уходят, когда люди выезжают из города", – отметил блогер.

Иллюстрация. Крымский титан Соцсети

Так, у многих жителей Армянска наблюдается отек носоглотки и гортани, кашель, затрудненное дыхание, частые простудные заболевания.

Местные жители жалуются в сети на плохое самочувствие twitter.com/CrimeaUA1

Крым. Жители отравленного оккупантами Армянска снова сообщают о проблемах со здоровьем. Врачи выписывают лекарства, но они не помогают. Некоторые медики советуют вывозить детей. Проблемы со здоровьем уходят, когда люди выезжают из города pic.twitter.com/teM2YjbwZU — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) August 4, 2019

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