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21 ноября • обновлено в 20:56
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"Советские безбожники": в ПЦУ заявили о гонениях на верующих в Крыму

2.3т
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Заместитель главы управления внешних церковных связей Православной церкви Украины (ПЦУ), архиепископ Евстратий Зоря заявил, что в условиях оккупации Крыма для украинских верующих, проживающих на полуострове, наступили времена "как при гонениях советских безбожников".

"Тогда тоже было трудно, но правда Божия победила. Поэтому не должно быть сомнения, что и сейчас правда Божия победит. А за страдания Бог вознаградит добрых и накажет гонителей, если они не раскаются", – сказал он OBOZREVATEL, комментируя решение оккупационных властей об изъятии у ПЦУ кафедрального собора Владимира и Ольги в Симферополе и тематическое заявление главы ПЦУ митрополита Епифания.

По словам архиепископа, заявление Епифания преследовало ряд целей. Прежде всего, "это привлечение внимания к вопиющим нарушениям прав человека". "Украина должна напоминать международным партнерам о таких действиях российской стороны, чтобы международное сообщество требовала от России выполнять обязательства", – подчеркнул он.

Верующие ПЦУ в Крыму испытывают гонения как при "советских безбожниках"

Верующие ПЦУ в Крыму испытывают гонения как при "советских безбожниках"

"Также в юридической плоскости правоохранительные органы Украины должны реагировать на такие действия оккупантов, фиксировать нарушения. И если не сейчас, то в будущем виновные должны быть привлечены к ответственности", – добавил он.

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Евстратий Зоря также напомнил о вопросе собственности храма ПЦУ в Симферополе. "Уже не один год мы просим, ​​чтобы государство передало в собственность епархии здание кафедрального собора в Симферополе. Сейчас это арендованное имущество, а когда оно будет собственным имуществом епархии – и по украинскому закону, и в глазах международного сообщества – бороться за него будет хоть немного легче", – пояснил он.

Как писал OBOZREVATEL:

  • В 2016 году представители подконтрольного России "Фонда имущества Крыма" пытались опечатать первый этаж кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги УПЦ КП в Симферополе.

  • Затем в начале 2019 года российские "власти" в аннексированном Крыму потребовали от представителей Православной церкви Украины "освободить помещение" собора.

  • 1 июля Арбитражный суд Крыма вынес решение об изъятии у ПЦУ указанного храма.

  • 19 ноября предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний обратился к украинской власти из-за собора святых Владимира и Ольги.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма
Персоны
Евстратий (Зоря) Митрополит Епифаний
Место
Украина
Теги
Православная церковь Украины Новости Крыма
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Shestopalov Denis
Shestopalov Denis
Какое отношение имеет эта секта к Богу?
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Таев Иван
Таев Иван
Гнать ссаными тряпками и подсрачниками каклосектантов из русского Крыма!
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Таев Иван, жовто-блакитными тряпками!
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