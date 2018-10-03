''Сотни террористов'': Мосийчук предупредил Украину об угрозе

Борьба с терроризмом в Украине на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Главная причина тому - конкуренция и несогласованность между правоохранительными органами.

Об этом в эфире ObozTV рассказал народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук. По его словам, власть должна создать единый центр, который убрал бы противоречия между силовиками.

"У меня есть вопрос как к руководителям силовых ведомств, так и к главнокомандующему в первую очередь... На территории Украины, что касается расследования ряда резонансных терактов, убийств и т.д., есть определенная конкуренция, которая немного мешает правоохранительным органам", - пояснил Мосийчук.

Вторая проблема, по мнению народного депутата, это судебная система. Он привел пример - по решению Ильичевского суда города Мариуполя террористку, которая заложила и активировала взрывное устройство в автомобиле полковника СБУ Хараберуша, приговорили всего к 12 годам лишения свободы.

"Учитывая законы Савченко и т.д., у нас начнут бегать сотни террористов, которые за деньги будут убивать и взрывать украинских военных, сотрудников спецслужб, политиков или общественных активистов", - спрогнозировал Мосийчук.

Кроме того, народный депутат напомнил, что Москва никогда не проводит подобные акции с вмешательством лиц, непосредственно приезжающих из России. Подобное случается очень редко, в отдельных случаях и только для координации.

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"Для этого всего за деньги, или за какие-то компромат, или через вербовку, которое произошло раньше, используются граждане Украины. Так, как это было в случае с покушением на меня", - резюмировал он.

Ранее в эфире ObozTV народный депутат Украины от Радикальной партии Игорь Мосийчук озвучил причины ареста в Москве экс-министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского.

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