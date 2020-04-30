Главная Новости
30 апреля • обновлено в 18:13
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Соседка женщины, убившей дочь под Харьковом, озвучила свою версию трагедии. Видео

7.9т
Читать материал на украинском

Соседка и близкая подруга Татьяны Пьяновой, которая отрезала голову собственной дочери, заявила, что женщина не могла совершить такое без постороннего вмешательства.

Светлана, которая назвала себя приемной бабушкой погибшей Кристины, отметила, что ее матери могли что-то подсыпать, чтобы затуманить рассудок. Видео показаний женщины обнародовали на Telegram-канале "Харьков 1654" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я не знаю, как это получилось. Хорошая девочка. Я не верю, что это Таня могла сделать. Мать вот такая была! Она за дочку горой! Что-то произошло в доме. Там у нее два брата-пьянюги, что-то или подсыпали, или что. Она хорошая мать была", – утверждает соседка.

Соседка Татьяны Пьяновой

Соседка Татьяны Пьяновой

Скриншот видео

Она добавила, что подозреваемая Пьянова приходила к ней в гости на Пасху и была вполне адекватной. Что касается убитой девочки, то с ней Светлана виделась в последний раз 29 апреля.

"Кристина ко мне вчера приходила, подарок мне нарисовала, у меня день рождения был. Мы сегодня собирались пироги печь. Бабушка у нее умерла, и я приняла ее, как внучку. Она постоянно ко мне бегала", – говорит соседка семьи, где произошла трагедия.

По ее словам, ребенок был веселым и рассказывал, что у матери тоже все хорошо: за день до убийства она как обычно была на работе на местном заводе.

Что касается взаимоотношений Пьяновой с братьями, то они, утверждает Светлана, были плохими. В доме, помимо Татьяны жили ее глухонемой брат Алексей, сестра Елена (также глухонемая) и брат Антон.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Криминал Убийство в Харькове
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
3
Смешно
0
Интересно
18
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Расследования

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 10406.

    Вылечились: 1238. Умерли: 261.

  • В мире заболели уже более 3,2 миллиона человек, погибли – 228 тысяч.

  • Ляшко заявил, что Украина вышла на плато по COVID-19, прогноз оптимистичный.

  • Лекарство от рака протестируют на 120 больных коронавирусом в Британии. Говорят, хватит 1 таблетки в день.

  • Ученые озвучили смертельную опасность нового лекарства от COVID-19.

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги