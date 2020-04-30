Соседка и близкая подруга Татьяны Пьяновой, которая отрезала голову собственной дочери, заявила, что женщина не могла совершить такое без постороннего вмешательства.

Светлана, которая назвала себя приемной бабушкой погибшей Кристины, отметила, что ее матери могли что-то подсыпать, чтобы затуманить рассудок. Видео показаний женщины обнародовали на Telegram-канале "Харьков 1654" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я не знаю, как это получилось. Хорошая девочка. Я не верю, что это Таня могла сделать. Мать вот такая была! Она за дочку горой! Что-то произошло в доме. Там у нее два брата-пьянюги, что-то или подсыпали, или что. Она хорошая мать была", – утверждает соседка.

Соседка Татьяны Пьяновой Скриншот видео

Она добавила, что подозреваемая Пьянова приходила к ней в гости на Пасху и была вполне адекватной. Что касается убитой девочки, то с ней Светлана виделась в последний раз 29 апреля.

"Кристина ко мне вчера приходила, подарок мне нарисовала, у меня день рождения был. Мы сегодня собирались пироги печь. Бабушка у нее умерла, и я приняла ее, как внучку. Она постоянно ко мне бегала", – говорит соседка семьи, где произошла трагедия.

По ее словам, ребенок был веселым и рассказывал, что у матери тоже все хорошо: за день до убийства она как обычно была на работе на местном заводе.

Что касается взаимоотношений Пьяновой с братьями, то они, утверждает Светлана, были плохими. В доме, помимо Татьяны жили ее глухонемой брат Алексей, сестра Елена (также глухонемая) и брат Антон.

Как сообщал OBOZREVATEL:

задержанная в Харькове по подозрению в убийстве дочери Татьяна Пьянова заявила, что ее ребенка якобы зовут Ева, а не Кристина. Кроме того, она назвала девочку "ошибкой молодости".

Пьянова устроила скандал в суде во время избрания ей меры пресечения.

Она хамила полицейским, судье и журналистам, бросаясь на них и оскорбляя. Также подозреваемая сказала, что признает только "Божий суд", который ее ждет.

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