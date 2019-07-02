Сопровождал Януковича и докладывал Кремлю: ГПУ обратилась в ЦИК из-за Клюева

Бывший глава АП времен Виктора Януковича Андрей Клюев сопровождал беглого президента из России в Крым и свидетельствовал в Москве по делу о событиях на Майдане.

Как передает "Громадське", об этом идет речь в письме Генеральной прокуратуры, адресованному Центральной избирательной комиссии.

Сообщается, что Клюев, согласно показаниям, сопровождал Януковича в период с 21 февраля по 23 февраля 2014 года при пересечении последним государственной границы Украины на вертолете и самолете, который принадлежал России, с территории РФ в воинскую часть вооруженных сил РФ на территории Крыма.

Также в декабре 2016-го Клюев свидетельствовал в суде Москвы "с целью признания событий февраля 2014 года в Украине государственным переворотом, а также в феврале 2017 года участвовал в телеэфире российского телевидения".

В то же время, в письме говорится, что по данным Государственной пограничной службы Украины 01.01.2014 года Клюев А.П. вылетел из аэропорта Борисполь рейсом Киев-Саллалах, а 11.01.2014 года прибыл оттуда. Другой информации о пересечении государственной границы Украины Клюевым в базах данных нет.

"Клюев А.П. при содействии органов власти РФ вместе с Януковичем В.Ф. и самостоятельно имел возможность пересекать государственную границу Украины и России вне таможенного и пограничного контроля для укрытия от следствия и суда с целью избегания уголовной ответственности", — рассказали в ГПУ.

Виктор Янукович и Андрей Клюев glavred.info

Как сообщал OBOZREVATEL, ГПУ задержит Клюева в случае его возвращения в Украину, поскольку он находится в розыске.

Ранее ему официально разрешили баллотироваться в народные депутаты, он идет кандидатом по мажоритарному округу №46 в Донецкой области от "Либеральной партии Украины".

В связи с этим 2 июля в Киеве на Майдане прошли протесты против Клюева, а также блогера Анатолия Шария.

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